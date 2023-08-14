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雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

（圖／氣象局）

▲周三至周五全台有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台連下3天！氣象專家吳德榮表示，周三至周五降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率提高；另外，雙颱「蘭恩、朵拉」大迴轉，無侵台疑慮。

中央氣象局指出，今天（14日）中南部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後因熱力作用，大台北、東北部及各地山區易有局部短暫雷陣雨；周二中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部及其他山區應注意有局部短暫雷陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周三至周五西南風影響，台灣附近水氣及不穩定度增加，西半部降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其他地區雲量也增多，午後有局部短暫陣雨；周六、周日降雨稍趨緩，各地大致為多雲的天氣，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周三至周五仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率提高；周六、周日西南季風停歇，水氣減少，大氣恢後穩定，天氣晴熱，午後山區仍有局部雷陣雨。

吳德榮說，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第7號中颱蘭恩逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，今下午起至周二侵襲日本本州、四國；另外，第8號輕颱朵拉強度亦逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。

▼雙颱大迴轉不侵台。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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