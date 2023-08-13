缺席侯友宜高雄首場大造勢　王金平先請吃早餐喊「凍蒜」

▲國民黨總統參選人侯友宜今訪高雄，上午與立法院前院長王金平等人早餐會，會前與眾人同呼「凍蒜」。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（13）日一整天在高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會將在林皇宮登場，不過前立法院長王金平因事而不克出席，因此一早七時便先盡地主之誼，請侯友宜與高雄及屏東選區立委參選人共進早餐，團結高喊「凍蒜！」

侯友宜今公開行程有5場，包括「與三民區里長有約」、「台灣要好 高雄挺侯」團結大會、鳳山區北極殿參香座談、三民區褒忠義民廟參香座談、左營區鳳邑舊城城隍廟參香座談。王金平今早特別盡地主之誼，上午在國民黨高雄市黨部邀請他及高屏共9位立委參選人，一起共進早餐，國民黨高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩等人作陪。

值得一提的是，上午10點半、林皇宮的「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，這是侯友宜正式代表國民黨參選總統後，首次在高雄策畫的造勢活動，造勢地點與柯文哲之前高雄造勢，還是同一個場地。

今天下午，侯友宜一連安排3場寺廟參香及座談行程，下午2點先到鳳山區北極殿參香座談、3點20分到三民區襃忠義民廟、4點50分到左營區鳳邑舊城城隍廟。