郭台銘稱關渡平原將變成AI科技谷　他分析：柯文哲做不到你也不行

▲郭台銘參拜石牌福星宮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日參拜台北市北投區石牌福星宮，致詞時提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，他也詢問現場民眾前台北市長柯文哲8年來有無解決相關開發問題，強調「柯市長不做，我來做」。對此，前民眾黨中央委員張益贍就在臉書表示，這個議題剛好是他的碩士論文題目，因此他也分享一些專業看法，但結論是「柯文哲做不到，郭台銘也做不到」。

張益贍表示，郭台銘今天講到他的碩士論文題目，為了證明他的論文不是抄襲的，必須來發表一些專業意見，總共有四點分析。他舉出，第一，關渡平原開發案講了快40年，從黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲歷經五任台北市長，只要有選舉，就被拿出來炒一波農地，騙一次選票；第二，他提到，開發內容也從「環球影城」、「大巨蛋預定地」、「影視產業園區」到郭董今天提的「AI產業園區」，反正當下流行什麼，就會提出什麼產業園區。

第三，張益贍指出，大度路以南的「南關渡平原」已經在陳水扁市長任內，依據濕地保育法，劃為「關渡平原水鳥保護區」，已禁止開發，討論的區域都是「北關渡平原」；第四，他強調，「關渡平原開發」和「社子島開發案」，在台北市200年防洪計畫中是彼此衝突的，為保護首都核心區域，必須擇一當成是「滯洪平原」，目前傾向開發社子島，所以北關渡平原只能「低密度開發」，而無法作為郭台銘所說的「AI科技谷」。

張益贍表示，「結論是柯文哲做不到，郭台銘也做不到」，他也諷刺，「還有，如果我沒有誤解，你應該是要選總統，而不是台北市長吧。」