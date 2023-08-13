侯友宜關公片「重然諾」 劍指郭台銘？　王金平避談：郭還沒表態

▲國民黨總統參選人侯友宜今訪高雄，上午與立法院前院長王金平等人早餐會，會前與眾人同呼「凍蒜」。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（13）日赴高雄一整天馬不停蹄，一早七時便與前立法院長王金平早餐會。被問到侯友宜形象片主打關公重然諾，外界解讀有劍指郭台銘的意味？王金平則不願正面回應，僅說「今天沒談這問題」。

侯友宜今日一整天在高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會將在林皇宮登場，不過前立法院長王金平因事而不克出席，因此一早七時便先盡地主之誼，請侯友宜與高雄及屏東選區立委參選人共進早餐，團結高喊「凍蒜！」

王金平會後受訪時說，透過早餐會，與侯友宜坦承說出內心話，今天都做到了。被問到「對於有人說關公兄弟，會不會覺得誠信比較重要？」王金平笑回應，「今天沒談這問題，你們都要聽這個吼！」

不過媒體追問，侯友宜形象片主打關公重承諾， 似乎有暗酸郭台銘的味道，是否認同侯市長這樣理念？王金平再度重申「今天沒講這些，是談立委參選人問題，如何與侯市長有好的連結，這樣而已，沒談其他事情！」

至於許多挺郭的議長在郭台銘正式表態參選後，是否會歸隊？王金平表示「現在還沒有表態，這個議題今天不談，先談立委本身的問題，如何與侯市長連結，彼此互相照應造勢，贏得選民支持」