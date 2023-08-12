賴清德在記者會場地拍宣傳片　他轟：傲慢！6／25後就不接受提問

▲國民黨立委參選人葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前於臉書推出「挺青年政策系列短影片」，以記者會場地做為拍攝的背景，解釋青年們在意的政策內容。不過，新北市議員葉元之12日表示，賴清德作為總統的參選人，在6月25日以後就沒有正式接受過記者提問，痛批「總統參選人可以完全不接受媒體檢驗嗎？這段時間民進黨遇到那麼多爭議事件，他都不用表態說明嗎？」

對於賴清德今日出訪巴拉圭，葉元之表示，賴清德在臉書發表青年政策的宣傳影片，以記者會場地做為拍攝的背景，引起不少人憤怒。但憤怒的倒不是青年政策，而是賴清德作為總統參選人，在6月25日後就沒有正式接受過記者提問，僅有在7月29日隨口回答記者對於民進黨前客家事務部主任蔣絜安論文抄襲的問題，說民進黨對於學倫的高標準不會改變。

「這是多傲慢的行為？總統參選人可以完全不接受媒體檢驗嗎？這段時間民進黨遇到那麼多爭議事件，他都不用表態說明嗎？」葉元之表示，反觀國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲，不管遇到什麼問題，都還是必須回答。

葉元之舉例，侯友宜必須回答國民黨整合問題，柯文哲也必須回答台北市長任內決策所引發爭議，但他質疑「賴清德不是說對學倫採高標準嗎？那為何賴清德競選總幹事潘孟安論文抄襲達到50%以上，賴清德卻假裝沒看到？」

不僅如此，葉元之開轟，賴清德年輕時說要推動台灣獨立建國，騙了許多獨派的支持，還得到台獨金孫的封號，為何現在可以硬說台獨是指中華民國已經獨立？想當總統的人可以這樣唬爛嗎？他喊話，「賴清德不要因為是副總統所以能有這種特權，總統蔡英文2020年競選連任時，出席很多造勢場，照樣接受媒體聯訪，難道不如蔡英文嗎？」