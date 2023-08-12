如果兒童劇團來基隆演出　謝國樑為孩童創造歡樂迎仲夏

▲如果兒童劇團來基隆演出，謝國樑為孩童創造歡樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局主辦的「2023山海藝術節-基隆樂夏天表演藝術」活動，今（11日）特別邀請睽違多年後，再度來到基隆演出的「如果兒童劇團」，為後疫情時代的嶄新基隆帶來《大野狼拯救小紅帽》，市長謝國樑也到場與數百位大小朋友們，共同享受海港最Chill、最潮的藝術饗宴。

謝國樑表示，「水果奶奶」趙自強團長所創立的「如果兒童劇團」，是國內知名的兒童劇團，自2000年創立來，一直帶給孩童們非常快樂的體驗。另還有2場特技馬戲演出，包括8月20日由「FOCA福爾摩沙馬戲團」於國立海洋科技博物館碧水巷廣場上演《解憂快餐車》，以及8月27日「臺灣特技團」於暖暖碇內15號公園帶來《救獅武松》希望讓基隆的夏天充滿音樂、戲劇等藝術氛圍，為孩童創造出更多喜歡的元素。

文化局長江亭玫補充說明，2023山海藝術節主題音樂活動，還有最後兩場次，將於8月12、13日下午4時30分，在國門廣場演出基隆最Chill及琴聲最美的音樂時光，屆時由知名團體彤溫岑二重唱、金曲歌手楊肅浩、排灣族金音歌手徹摩、地方傑出樂團隨心所欲、漩指music以及基隆市愛心音樂大使許哲誠帶來精彩壓軸音樂演出。

文化局表示，「2023山海藝術節」活動多元精彩豐富，現場還有街頭藝人即興創作，市集攤位更不容錯過，邀請大家好好抓到夏天的尾巴，一起到基隆狂歡作樂，感受山海城市的獨特魅力，更多詳細活動資訊請上「基隆市表演藝術」官網查詢。