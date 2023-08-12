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基隆Podcast暢談建立家庭溝通　陪伴孩子面對青春期感情問題

▲基隆Podcast暢談建立家庭溝通 陪伴孩子面對青春期感情問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談建立家庭溝通，陪伴孩子面對青春期感情問題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本週由主持人余治明邀請諮商心理師劉依函，談討青少年的感情問題，並且教導家長要如何與青少年建立信任溝通的機制，引導孩子願意一起交流感情狀況，培養順暢溝通的感情諮詢關係，培養順暢溝通的感情諮詢關係。劉依函也分享，面對青少年失戀時的處理方法，與走出失戀低潮的過程，用漫長人生視角對比暫時的小挫折，鼓勵人們正向思考，面對更精采的未來。

劉依函表示，現代人因生理發育早熟及受到媒體影響，在國小階段就開始對情慾及歸屬感產生好奇及需求，進而期盼戀愛，因此應盡早培養青少年及兒童對於情慾的自我探索，培養正確的觀念。失戀是每個兒童及青少年在談戀愛的過程中，必然面臨及學習的課題，許多人會求助心理諮商，過程雖然因人而異，但經過諮商後，可以慢慢忘卻不愉快的回憶。

▲基隆Podcast暢談建立家庭溝通 陪伴孩子面對青春期感情問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

劉依函透露，在她輔導的過程中，最年輕的個案為小學五年級，以往兒童較常遇到家庭和交友等心理問題，然而因為網路交友發達，讓越來越多的兒童產生感情方面的困擾，甚至使兒童面臨性剝削的風險。身為與兒童互動最為密切的師長，如果遇到孩子在感情方面的問題時，建議應該多透過傾聽及理解的方式進行溝通，避免否定孩子的感情，若孩子能夠表達自己的感受，反而能掌握其感情狀況，適時給予必要的協助。

余治明表示，如果基隆市民、朋友遇到壓力、焦慮、憂鬱等心理方面的困擾，或者需要有人聊聊時，可以向心理衛生中心進行諮詢，心衛中心將免費提供心理諮商服務，也會不定期舉辦講座，歡迎大家多加利用。

▲基隆Podcast暢談建立家庭溝通 陪伴孩子面對青春期感情問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

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