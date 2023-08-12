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跨市交流！雙北製茶技術競賽　新北林口陳昆諒獲特等獎

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲雙北製茶技術競賽，最後由新北市林口區陳昆諒（前排左4）榮獲特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會11日在文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」頒獎典禮，自10日起一連2天辦理製茶競賽，共有46名選手參賽，最後由新北市林口區陳昆諒脫穎而出，榮獲特等獎的殊榮，新北市也將推派本次競賽脫穎而出的選手，代表參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，其中包種茶最大產區坪林栽培面積達488. 89公頃，年產量282公噸，石碇、深坑、平溪、汐止、新店也是包種茶產地之一。新北市政府農業局輔導新北市農會每年辦理製茶技術競賽，讓茶農能夠跨市交流製茶技術，培育新北優質茶師。

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市坪林區30歲青農陳威憲（右）是第一次參加製茶競賽就獲得參等獎。

10日下午參賽選手進行室外萎凋，專注走水需翻動攪拌多次，到了傍晚移至室內靜置萎凋，靜置1至2小時，在室內悶熱環境注意茶菁香氣攪拌3至5次，選手已經汗流浹背，晚間則開始進行炒菁，使用揉捻機將茶葉滾動結成條索狀，已近12小時未闔眼，選手不眠不休持續專注，到了凌晨進行費時費眼力的挑茶梗，頂住時間壓力在時限內完成繳交茶葉。

雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優秀茶師（新北41名、台北5名），分別來自新北坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水等茶區，另有同為包種茶產區的臺北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。新北市也將推派競賽獲獎的茶農代表參加農業部茶及飲料作物改良場於9月11、12日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會自10日起一連2天辦理製茶競賽，共有46名選手參賽。

新北市農會理事長林讚枝表示，製茶師需感受製茶時的環境，調整每個步驟，參賽者需在相同製茶環境及條件下，依經驗及當下氣候判斷萎凋、炒菁、揉捻、乾燥等過程，2天需全程專注，不眠不休，考驗體力、耐力、判斷力。藉由各茶區高手技藝展現，期能為茶產業薪火相傳做見證。另外，新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，也是百萬冠軍茶的故鄉，推派選手參賽，對茶農充滿信心，能為新北市爭取佳績。

本次競賽由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、北部分場長蘇彥碩及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審，交茶成品以條型茶為主，評比從外觀、水色、香氣評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次，競賽最後由新北市林口區陳昆諒拿下特等獎。

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲評比從外觀、水色、香氣評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次。

評審邱垂豐表示，本次製茶競賽採用臺茶12號的茶菁，製茶期間上午天氣不錯，日光萎凋條件好，下午雖有降雨，但已進入室內萎凋較不受影響，選手們都製作出相當優良的好茶。特等茶樣走水順暢，茶湯蜜綠顯黃，澄清透亮，品種特色明顯，風味乾淨平衡，充滿桂花、梔子花的清香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味，實屬不易，實至名歸。

59歲林口區陳昆諒獲得特等獎，製茶已有40年經驗，爲生津製茶廠第三代，茶園面積0.7公頃；本次特等獎茶菁成熟度高，充分掌握製茶過程、走水及浪菁時間，避免香氣散失，這次是第二次奪下製茶競賽特等獎，相當開心。另外坪林區30歲青農陳威憲是第一次參加製茶競賽，與家人共同經營阿聰茶園，茶園面積4公頃，同時也擔任新北市坪林青年茶業發展協會副會長，前2年辭去飲料店工作返鄉承接家業，第一次參加比賽相當緊張，本次獲得參等獎。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，促在地產業永續發展，將在地優良的製茶技術傳承下去。

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲在室內悶熱環境注意茶菁香氣攪拌3至5次，選手已經汗流浹背。

▲雙北製茶技術競賽 新北林口陳昆諒獲特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲選手不眠不休持續專注，已近12小時未闔眼，到了凌晨進行費時費眼力的挑茶梗。

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