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雨神狂炸！士林近東吳大學「淹半個輪胎高」　車直接泡黃泥水

▲▼ 。（圖／讀者授權提供）

▲車主目擊路邊車輛「水淹半個輪胎高」！（圖／讀者授權提供）

網搜小組／劉維榛報導

雨神狂襲雙北！午後強烈熱對流發威，氣象局今（30）日針對19縣市發布大雨特報，而北市士林區至善路一段，馬路出現一片黃泥濁水，路邊一排車輛，可見水淹半個輪胎高，豪雨影響時間估計要晚上，而目前正值下班時間，呼籲駕駛行車注意安全！

讀者最新回報，北市士林區至善路一段，靠近東吳大學出現大淹水，馬路上一片黃水，而路邊停了一整排轎車，目測「淹過半顆輪胎高」。

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▲▼ 。（圖／讀者授權提供）

▲呼籲駕駛開車小心。（圖／讀者授權提供）

而「住內湖真好」在臉書發文指出，如果民眾要從北市明水路、北安路前往士林方向，以及北安路往美國俱樂部方向，務必要小心謹慎，「開放水域出現！」

除此之外，稍早也有網友在臉書PO出照片，表示「北安路（內湖-圓山）目前大淹水，多輛車拋錨，有要路過請小心，我要繼續推車了。」

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30日)台北市及新北市有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

►豪雨特報：基隆市、台北市、新北市

►大雨特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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