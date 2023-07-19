　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

▲▼（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲雙北60元便當曝光了！（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

網搜小組／劉維榛報導

最近有北漂族感嘆，三餐外食每月要花1萬5000元！而網紅正妹「伊娜」在YouTube《臺灣尋奇》超狂分享，在雙北也能吃到60元澎派便當，前兩家是大家熟悉的全聯與台鐵便當，而第三家位在中和，菜色能自己挑選，內用還有免費炒麵與湯品。引來南部網友直呼比屏東還便宜了。

全聯便當／幸福無骨厚雞排60元

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊娜打開便當後，直呼被雞排的份量嚇到，「超大一塊」且肉質有醃過，也不會很硬很韌，而米飯偏軟口感，青菜則配有高麗菜、南瓜、油菜與酸菜。

伊娜認為，她最喜歡的就是酸菜，吃起來有脆度的，「它跟雞排是雙主角」，至於南瓜部分，伊娜自曝比較不愛，因為它是甜的，感覺不適合放在鹹的便當中。不過總共5顆星的話，會給4.5顆星。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲全聯60元便當，雞排之外還有4個配菜。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

台鐵便當／排骨口味60元

排骨便當菜色比較中規中矩，不用害怕你有不敢吃的菜，包括高麗菜、豆乾與滷蛋。不過伊娜評比，「台鐵便當稍微遜色，看起來比較單調一些」，總共5顆星的話，「看在豆乾的份上給4顆星，它有肥肉所以扣1顆星。」

▲▼（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲伊娜認為，台鐵便當比較單調一些。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

中和便當店「呷飯城」／魚排口味60元

伊娜說，雖然比起全聯與台鐵會比較不公平，但這家便當店優勢是，能夾自己喜歡的菜色，就像自助餐一樣，且內用有免費湯品與炒麵，絕對會吃飽，讓她不禁大讚「這個價錢在台北有點太過分」，因此秒給5顆星。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲魚排超大塊，菜色多元能自己選。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

佛心便當曝光後，引來一票網友直呼「60元而且炒麵可以隨便吃，相對真的划算便宜！一般都只有湯而已」、「最後一間看起來就很厲害，有機會一定要去吃吃看」、「南瓜100%討厭便當裡的菜」、「每個禮拜我幾乎都會去吃自助餐，但要吃飽都要花至少80元上下，60元真的有夠便的啦」、「光是那肉絲炒麵就屌打了吧，CP值太高」、「買了全聯幸福餐盒，光那個超厚雞排就夠本了，菜也OK就是飯有點濕爛，不過60塊來說沒啥好嫌的」。

還有南部人不可置信回應，「怎麼可能還有60元便當可買（有肉有菜），我們屏東鄉下這裡，三種菜加一支雞腿或排骨就超過120元了，60元便當是只有素菜頂多一顆蛋」。

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

不選的人最大　這才是郭台銘的利基

熊熊閃婚「證婚人是超大咖遊戲董座」關係起底！2女神到場也哭了

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

與同伴雙腳夾弓弦拉小提琴　2人竟成功合奏莫札特名曲

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟涂先生正在交往

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

更多熱門

相關新聞

新竹新開幕韓式料理299元吃到飽

新竹新開幕韓式料理299元吃到飽

新竹市區的韓式料理愛好者有新選擇了！主打全新韓食專賣店品牌「馬洗手맛있어요」近期新開幕，299元就能無限享用40款餐點、火鍋料，包括常出現於韓劇中的韓國傳統小吃辣炒年糕、炸雞、啤酒、傳統魚板、韓式泡麵等，幾乎就是將韓國街頭小吃搬來新竹，讓消費者吃一餐抵三餐，飽足一整天。

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

漢來吃到飽新品牌10月開幕

漢來吃到飽新品牌10月開幕

便當菜「有苦瓜就有茄子」？內行笑曝關鍵

便當菜「有苦瓜就有茄子」？內行笑曝關鍵

幾歲放棄吃到飽？網揭「年紀分水嶺」

幾歲放棄吃到飽？網揭「年紀分水嶺」

關鍵字：

雙北便當60元炒麵吃到飽

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面