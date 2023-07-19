雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

▲雙北60元便當曝光了！（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）



網搜小組／劉維榛報導

最近有北漂族感嘆，三餐外食每月要花1萬5000元！而網紅正妹「伊娜」在YouTube《臺灣尋奇》超狂分享，在雙北也能吃到60元澎派便當，前兩家是大家熟悉的全聯與台鐵便當，而第三家位在中和，菜色能自己挑選，內用還有免費炒麵與湯品。引來南部網友直呼比屏東還便宜了。

全聯便當／幸福無骨厚雞排60元

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊娜打開便當後，直呼被雞排的份量嚇到，「超大一塊」且肉質有醃過，也不會很硬很韌，而米飯偏軟口感，青菜則配有高麗菜、南瓜、油菜與酸菜。

伊娜認為，她最喜歡的就是酸菜，吃起來有脆度的，「它跟雞排是雙主角」，至於南瓜部分，伊娜自曝比較不愛，因為它是甜的，感覺不適合放在鹹的便當中。不過總共5顆星的話，會給4.5顆星。

▲全聯60元便當，雞排之外還有4個配菜。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）



台鐵便當／排骨口味60元

排骨便當菜色比較中規中矩，不用害怕你有不敢吃的菜，包括高麗菜、豆乾與滷蛋。不過伊娜評比，「台鐵便當稍微遜色，看起來比較單調一些」，總共5顆星的話，「看在豆乾的份上給4顆星，它有肥肉所以扣1顆星。」

▲伊娜認為，台鐵便當比較單調一些。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）



中和便當店「呷飯城」／魚排口味60元

伊娜說，雖然比起全聯與台鐵會比較不公平，但這家便當店優勢是，能夾自己喜歡的菜色，就像自助餐一樣，且內用有免費湯品與炒麵，絕對會吃飽，讓她不禁大讚「這個價錢在台北有點太過分」，因此秒給5顆星。

▲魚排超大塊，菜色多元能自己選。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）



佛心便當曝光後，引來一票網友直呼「60元而且炒麵可以隨便吃，相對真的划算便宜！一般都只有湯而已」、「最後一間看起來就很厲害，有機會一定要去吃吃看」、「南瓜100%討厭便當裡的菜」、「每個禮拜我幾乎都會去吃自助餐，但要吃飽都要花至少80元上下，60元真的有夠便的啦」、「光是那肉絲炒麵就屌打了吧，CP值太高」、「買了全聯幸福餐盒，光那個超厚雞排就夠本了，菜也OK就是飯有點濕爛，不過60塊來說沒啥好嫌的」。

還有南部人不可置信回應，「怎麼可能還有60元便當可買（有肉有菜），我們屏東鄉下這裡，三種菜加一支雞腿或排骨就超過120元了，60元便當是只有素菜頂多一顆蛋」。