　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歷年最多！世界警消運動會落幕　台中消防雙雄奪10獎牌

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗（中）奪7面。（圖／台中消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第20屆世界警政消防運動會日前圓滿閉幕，台中市消防局代表選手大誠分隊林顯宗、北屯分隊廖坤帝2人，合計奪下4金3銀3銅，總獎牌數是台中歷年最多，其中公費甄選「漏網之魚」的林顯宗後來自費參賽，個人就拿下7面佳績，他藉此建議消防署，公費甄選不該只是書面審查，應再加上和救災有關的訓練成績，才能真正選出好選手。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

世界警政消防運動會7月28日至8月6日在加拿大曼尼托巴舉行，這個能讓全球看見台灣的好機會，消防署礙於經費，今年只有5名公費名額，因此造成有些優秀選手「遺珠之憾」。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

從事消防工作16年，去年參賽過的廖坤帝在臥舉項目破世界紀錄，至今還是紀錄保持人，今年二度參賽，在健力項目（臥推+硬舉）、臥推男子35+ 105公斤級中分別勇奪1金和1銀，在腕力（右手）男子組30+ 110公斤級項目獲得1銅牌，3面獎牌的成績雖比去年的2面還佳，但可惜未能打破自己紀錄，期待2年後再接再勵。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

原本是空軍飛機維修士的林顯宗，退伍後順利轉職考上消防人員，已有3年多資歷，自我要求甚高，經常重訓，加上消防署也規劃戰術體能，更讓自己有更多時間練習，不過，在公費甄選時被刷下來，但他拿世界歷年比賽成績和自己相比，他並不覺得會輸，於是毅然決然自費報名。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

▲▼世界警消運動會落幕，廖坤帝（中）拿下3面獎牌。

果然，在臥推、健力男子30+ 74公斤級、標槍男子30+ 級項目中，奪下3面金牌；腕力（右手）男子30+ 80公斤級、柔術（無道服）男子18+ 74公斤級項目上各獲得1面銀牌，腕力（左手）男子全年齡80公斤級、柔術（穿道服）男子18+ 76公斤級項目各拿1面銅牌，個人就奪得7面獎牌。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

林顯宗認為，目前消防署的公費甄選，只限定書面審查，從書面如何看出這選手成績如何？多少會有遺珠之憾，因此他建議，除了書面審查，還應加入重訓、游泳、登梯和極限等和救災有關的項目，才能更精確選出好選手，為國爭光。

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗奪7面，廖坤帝拿3面。（圖／台中消防提供，下同）

ET快訊
手遊營運3年就結束！　他砸35萬買道具怒了
租百坪豪宅！工程師「斜槓」大麻自耕農　高科技設備全被抄
增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光
「不敢想投到40歲」　王溢正被樂天交易：怎麼會是我？
塞在路上「車內全焦屍」！　夏威夷野火吞沒道路
正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床
整座小鎮燒成廢墟！　夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夫中風子自閉...雲林婦車禍斷收入　警助轉介通報渡難關

2023世界客家博覽會桃園登場　鄭文燦：籌辦3年經費15億全球首創

張麗善戮力解決區域排水問題　新興大排治理工程動土

友人過世她情緒低落失蹤　台東警即時尋獲...阻憾事發生

清泉崗基地航空嘉年華明登場！　「全接駁」參訪...交通路線一次看

新北庇護禮10年有成！　心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心

新北三重3正義會計師合捐災情勘查車！消防局長：溫暖人心

歷年最多！世界警消運動會落幕　台中消防雙雄奪10獎牌

基隆市府提「舉手走行穿」議案　廣邀共同守護學童用路安全

台東環保局攜手大武海洋巡守隊淨灘　清出49.7公斤廢棄物

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

夫中風子自閉...雲林婦車禍斷收入　警助轉介通報渡難關

2023世界客家博覽會桃園登場　鄭文燦：籌辦3年經費15億全球首創

張麗善戮力解決區域排水問題　新興大排治理工程動土

友人過世她情緒低落失蹤　台東警即時尋獲...阻憾事發生

清泉崗基地航空嘉年華明登場！　「全接駁」參訪...交通路線一次看

新北庇護禮10年有成！　心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心

新北三重3正義會計師合捐災情勘查車！消防局長：溫暖人心

歷年最多！世界警消運動會落幕　台中消防雙雄奪10獎牌

基隆市府提「舉手走行穿」議案　廣邀共同守護學童用路安全

台東環保局攜手大武海洋巡守隊淨灘　清出49.7公斤廢棄物

龍舟世錦賽爆爭議！中華隊申訴保住金牌　美國「沉船」沒完賽

父子好心讓陌生人搭便車　竟載到「通緝殺人犯」身上飄詭異臭味

免辦營所稅暫繳　財政部：符合「2條件」可從簡辦理　

陽明Q2轉虧創12季低點　上半年EPS 0.94元

人行道傳出詭異地鳴地面破裂　靠近一看「衝出3隻鱷魚」

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

凌晨3點黑衣女路中爬…他嚇壞：以為大法師出沒！背後原因惹鼻酸

沖繩知事玉城丹尼諾「年底前訪台」！　7月剛訪陸會李強

Hyundai新一代Santa Fe全球首發！轉型多功能7人座、有寬敞大空間

夫中風子自閉...雲林婦車禍斷收入　警助轉介通報渡難關

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

大雷雨狂轟　桃園龜山區3小時雨量達127毫米

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

普濟堂關公生　侯友宜、邱若華爭取信眾選票

淡水古蹟博物館「鐵馬餐車」將啟航！

水陸空大法會在桃園　蘇俊賓談和靈鷲山因緣

新北市動保處推寵物CPR　 搶救毛寶貝生命

沙崙科學城漏滲水　台南議員喊話王定宇

屏東翁找嘸愛車急報案　9天前送保養廠忘記了

台東富岡段東44線拓寬工程終止

台南雨水一早「用倒的」！安平區雨量241.5毫米

台南官田木材資材場大火奮戰18天火勢撲滅

機捷直達車班距8/11起　原30分調整為15分

更多熱門

相關新聞

旗山消防員「全國健力比賽」3金1銀

旗山消防員「全國健力比賽」3金1銀

任職於旗山消防分隊李欣曄隊員，至今已服務13年，在年滿40歲時，發現健力是一項有趣、有成就感的運動，更可以讓自己變得更強、更健康。李報名今年112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽及亞洲盃健力經典健力錦標賽，勇奪下93公斤級M1組別蹲舉金牌（270KG)、臥推銀牌(140KG)、硬舉金牌(273KG)及總和金牌(683KG)，並刷新該組別四個項目的全國紀錄。

女醫變金剛芭比狂奪健力賽4銀

女醫變金剛芭比狂奪健力賽4銀

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

地表最強9歲男童！ 硬舉68公斤　連腕力賽都贏國手

地表最強9歲男童！ 硬舉68公斤　連腕力賽都贏國手

台中47天200起公墓火警　圓拱形夷為平地

台中47天200起公墓火警　圓拱形夷為平地

關鍵字：

世界警消運動中市消防健力臥推腕力

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面