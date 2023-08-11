歷年最多！世界警消運動會落幕　台中消防雙雄奪10獎牌

▲▼世界警消運動會落幕，台中消防雙雄奪10面獎牌，歷年最多，林顯宗（中）奪7面。（圖／台中消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第20屆世界警政消防運動會日前圓滿閉幕，台中市消防局代表選手大誠分隊林顯宗、北屯分隊廖坤帝2人，合計奪下4金3銀3銅，總獎牌數是台中歷年最多，其中公費甄選「漏網之魚」的林顯宗後來自費參賽，個人就拿下7面佳績，他藉此建議消防署，公費甄選不該只是書面審查，應再加上和救災有關的訓練成績，才能真正選出好選手。

世界警政消防運動會7月28日至8月6日在加拿大曼尼托巴舉行，這個能讓全球看見台灣的好機會，消防署礙於經費，今年只有5名公費名額，因此造成有些優秀選手「遺珠之憾」。

從事消防工作16年，去年參賽過的廖坤帝在臥舉項目破世界紀錄，至今還是紀錄保持人，今年二度參賽，在健力項目（臥推+硬舉）、臥推男子35+ 105公斤級中分別勇奪1金和1銀，在腕力（右手）男子組30+ 110公斤級項目獲得1銅牌，3面獎牌的成績雖比去年的2面還佳，但可惜未能打破自己紀錄，期待2年後再接再勵。

原本是空軍飛機維修士的林顯宗，退伍後順利轉職考上消防人員，已有3年多資歷，自我要求甚高，經常重訓，加上消防署也規劃戰術體能，更讓自己有更多時間練習，不過，在公費甄選時被刷下來，但他拿世界歷年比賽成績和自己相比，他並不覺得會輸，於是毅然決然自費報名。

▲▼世界警消運動會落幕，廖坤帝（中）拿下3面獎牌。

果然，在臥推、健力男子30+ 74公斤級、標槍男子30+ 級項目中，奪下3面金牌；腕力（右手）男子30+ 80公斤級、柔術（無道服）男子18+ 74公斤級項目上各獲得1面銀牌，腕力（左手）男子全年齡80公斤級、柔術（穿道服）男子18+ 76公斤級項目各拿1面銅牌，個人就奪得7面獎牌。

林顯宗認為，目前消防署的公費甄選，只限定書面審查，從書面如何看出這選手成績如何？多少會有遺珠之憾，因此他建議，除了書面審查，還應加入重訓、游泳、登梯和極限等和救災有關的項目，才能更精確選出好選手，為國爭光。