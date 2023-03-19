驚悚救災畫面曝！台中47天200起公墓火警　圓拱形夷為平地

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計，從2月1日至3月19日中午，已發生199件公墓火警，再加上下午鐵定破200件，公墓火警不但讓圓拱形的祖先墳地變成平地，波及停在附近的車輛，讓消防人員陷入險境，濃濃黑煙阻擋道路視線，更會有連環大車禍之虞，消防局不但持續宣導「4不2記得」要訣，更強調還有可能面臨最高7年刑期，民眾不可不慎。

▲台中市47天發生逾200件公墓火警，不但讓消防員陷入險境，圓拱形墓地變平地，一旦發現民眾引發火災，將面臨重罰和刑責。（圖／台中消防局提供，下同）

「撤退、撤退」台中市消防人員3月5日當天執行國道3號沙鹿段邊坡雜草火警，在強勁風勢助長下，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙直竄天際，遮蔽了國道上急駛的汽車視線，火勢之大，連消防人員生命也受到威脅，直喊撤退。

清明掃墓即將到來，但民眾早在1個月前就陸續提前掃墓，避開人潮，然而公墓火警也隨之而來，從2月1日至今，公墓火警已超過200件，1天平均5件，以18日為例，就將近20件。

消防局一再透過各種方式宣導，掃墓時切記「4不2記得」要訣，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，但成效有限。

此外，消防局還派員到各大公墓巡邏，義消人員、婦宣姐妹也在假日前往發放小水袋及宣導單，甚至建議將紙錢集中到環保局規劃地點，不在當場燒，祖先也收得到。

消防局宣導之外也不忘祭出重罰，如果發現民眾因焚燒紙錢或亂丟煙蒂引發火災，可依縱火罪處以最高7年有期徒刑，另外，也可依影響空氣品質，違反空氣污染防制法，處1200元以上、10萬元以下罰鍰。