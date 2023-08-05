真正猛男！旗山消防員「全國健力比賽」奪3金1銀　猛刷新障礙

▲▼任職於旗山消防分隊李欣曄隊員，112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽及亞洲盃健力經典健力錦標賽，勇奪下93公斤級M1組別蹲舉金牌、臥推銀牌、硬舉金牌及總和金牌，並刷新該組別四個項目的全國紀錄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

任職於旗山消防分隊李欣曄隊員，至今已服務13年，在年滿40歲時，發現健力是一項有趣、有成就感的運動，更可以讓自己變得更強、更健康。李報名今年112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽及亞洲盃健力經典健力錦標賽，勇奪下93公斤級M1組別蹲舉金牌（270KG)、臥推銀牌(140KG)、硬舉金牌(273KG)及總和金牌(683KG)，並刷新該組別四個項目的全國紀錄。

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李員還曾參加2019年成都世界警消運動會，在93公斤量級臥推項目獲得銅牌，硬舉項目獲得銀牌；2020年參加全國菁英盃健力錦標賽93公斤量級公開組別獲得硬舉銅牌（265KG)，總和銅牌（635KG)；2022年參加全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽在93公斤量級公開組別獲得蹲舉銅牌（252.5KG)，硬舉銀牌（272.5KG)，總和銀牌（660KG)；2023年信石盃健力單項蹲舉公開賽93公斤量級公開組獲得（260KG)。

李員表示，消防工作充滿了各種不確定因素，除了技能外還需要良好的體能來輔助應付隨時發生的狀況，健身不但讓自己變得更強壯，在不確定性高的消防工作上也能降低受傷風險，也常在分隊經常無私分享自己的經驗，期望同仁不管在消防工作上還是體能的維持都能有所助益。