獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

▲泌尿科女醫師張美玉首度參加健力比賽，就拿下銀牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

真的是斜槓！國內知名泌尿科女醫師張美玉熱愛運動，沒想到她竟然斜槓參加國內健力舉重比賽，年過半百的她不但是初次參賽，比賽前夕還感染肺炎，不過她還是一舉拿下4面銀牌，從醫生跨到健力比賽就能有好成績，讓比賽轉播員十分驚訝！

由中華民國健力協會舉辦的全國精英健力賽19日在高雄比賽，其中有一名參賽選手讓轉播員都非常訝異，就是從泌尿科醫師斜槓的選手張美玉，她蹲舉77.5kg 、握舉35公斤、硬舉100公斤，總和為212.5公斤，拿下了銀牌。不說誰知道她在7天前還是個肺炎病患，才剛康復，首度出賽就拿下4面銀牌。

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▲泌尿科女醫師張美玉首度參加健力比賽，就拿下銀牌，左為洪堃倫教練。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張美玉說，自己參與健力運動是從4年前從醫院離開，自行開業診所，不過人越接近中年就覺得自己的體力、耐力以及肌耐力都沒那麼好，開業之後更覺得需要好的體能，同時因為中年身材走樣，後來前往健身房運動遇到洪堃倫教練，才讓自己接觸這項運動，洪堃倫教練帶她進行深蹲、硬舉跟握推，張美玉表示：「這是功能性，全身很多功能性的運動，都是符合我們日常生活的重要訓練，後來根據教練的建議，一週至少重訓3次」。

張美玉強調，重訓的好處是可以維持肌力、肌耐力與骨頭的密度，而且力量會越來越大，所以「這一次我的硬舉可以拉到100公斤，可是你知道同樣有一個阿嬤級的參賽選手，硬舉竟然可以拉到120公斤，她大我九歲，現在是63歲！這就是教練講你只要不放棄，一週三次慢慢的練，這是很可觀的，雖然年紀略長，重量比年輕人來說是輕了點，但是跟同年齡的人來比，卻是表現相當好，穩定度也夠」。

所以這次會參與健力比賽，張美玉感謝洪堃倫教練以及林威霖教練，她也提醒：「建議大家可以去看比賽，想想未來的自己要怎麼樣的老去，是要功能性？而且是老了不依靠別人、走路不跌倒，坐輪椅或是拿拐杖，這是自己可以選擇」。

▲泌尿科女醫師張美玉首度參加健力比賽，就拿下銀牌，左為洪堃倫教練 。（圖／記者吳奕靖翻攝）