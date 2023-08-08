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雲林今明兩日最大規模病媒蚊孳清及化學防治　盼阻絕登革熱擴散

▲「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」張麗善強調，戰勝登革熱需要大家共同努力，希望這次清消總動員，一次把所有病媒蚊殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」張麗善強調，戰勝登革熱需要大家共同努力，希望這次清消總動員，一次把所有病媒蚊殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱確疫情持續持續升溫，雲林縣政府今（8）日展開跨縣市、跨部會及公私協力合作大規模清消行動，連續2天動員156名人力及熱霧機186台，針對荷苞、水碓等地區全面展開病媒蚊孳清及化學防治作業，噴灑消毒面積達136.9公頃，希望一次殲滅病媒蚊，阻絕登革熱擴散。

▲「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」張麗善強調，戰勝登革熱需要大家共同努力，希望這次清消總動員，一次把所有病媒蚊殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日一早陸軍第十軍團36化兵群、台北市政府、新北市政府、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府，以及轄內鄉鎮市公所支援施藥人力於古坑集結，進行雲林史上最大規模清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林縣登革熱確診病累積迄今135例，除住家環境外，果園與水源都有確診者的足跡，這次集結各縣市專業環保人員於荷苞、水碓等熱區全面清消，希望能一次把病媒蚊殲減；另外，關於農果園部分配合防疫清消封園一個月，每公頃補償6萬元，但如果農民在封園期間進入採果，未遵守相關規定，會依法加倍開罰。

▲「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」張麗善強調，戰勝登革熱需要大家共同努力，希望這次清消總動員，一次把所有病媒蚊殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日一早陸軍第十軍團36化兵群、台北市政府、新北市政府、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府，以及轄內鄉鎮市公所支援施藥人力於古坑集結，進行雲林史上最大規模清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局表示，白線斑蚊繁殖迅速，為了防止病媒蚊孳生，不分平假日派環保稽查員赴家戶及空屋空地進行稽查，對於古坑鄉登革熱疫情熱區孳生孑孓者將處以6千元罰鍰；對於暖區的高林村、東和村、水碓村，則將處以2400元至6000元以下罰鍰。截至目前，共查獲積水容器孳生孑孓103件，裁處金額累計達17萬400元。

▲「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」張麗善強調，戰勝登革熱需要大家共同努力，希望這次清消總動員，一次把所有病媒蚊殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局長張喬維說明清消作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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