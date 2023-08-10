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男賣帳戶開心請客「酒駕被逮」　警扮街友等6hrs...逮女大生收簿手

▲▼台中警方逮捕2男1女的詐團上下游成員。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕2男1女的詐團上下游成員。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前攔下29歲酒駕的葉姓男子，一問之下才得知，原來葉男以1萬元賣了帳戶，開心請朋友吃飯喝酒，派出所長蔡明松往上溯源，透過葉男手機釣出詐團成員，自己還充當街友，坐在火車站地上等候收簿手出現，沒想到苦等6小時後，現身的竟是22歲的齊姓女大生，警方又循線逮捕另1名出賣自己3張信用卡的林男，警方偵訊後，將3人依洗錢防制法等罪嫌送辦。

▲▼台中警方逮捕2男1女的詐團上下游成員。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第一分局繼中派出所長蔡明松、警員林正傑，日前下午在雙十路、自由路口，攔下騎機車闖紅燈的葉男，葉男因為稍後就會有一筆收入進帳，開心的先和朋友喝酒，結果酒測值超標，員警檢視葉男包包內有提款卡及存摺，發覺有異，一問之下，原來葉男缺錢花用，正要把提款卡及存摺交給詐團換1萬元。

▲▼台中警方逮捕2男1女的詐團上下游成員。（圖／民眾提供，下同）

繼中派出所所長蔡明松得知案情後，認為內情不單純，決定往上溯源，利用葉男手機連絡，要釣出上游的詐團成員，於是偽裝成街友，坐在火車站前等待收簿手出現，結果等了6小時，竟是齊姓女大生現身。

▲▼台中警方逮捕2男1女的詐團上下游成員。（圖／民眾提供，下同）

▲繼中派出所所長蔡明松偽裝成街友，坐在火車站前6小時等待收簿手出現。

據了解，齊女原本兼差代人寄貨、收貨，以往寄2件可拿500元，這次另外接單竟可拿到2500元，她雖然覺得怪怪的，但在暴利之下，仍然照收、照寄。

警方再根據2嫌供出另1名林男，林男出賣自己3張信用卡，可拿得30萬元，警方表示，這3人雖是犯嫌，也是受害者，因為詐團允諾給他們的費用，最後一毛錢都沒給，還得面臨洗錢防制法案等罪嫌，得不償失。

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