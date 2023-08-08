文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

▲文藻女大生的母親在意外現場跪地掩面痛哭。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

文藻外語大學一名剛畢業的丁姓女大生，6日晚間在校外人行步道上練習騎機車，疑似操作不慎，連人帶車衝進排水溝，經救護人員救起送醫搶救後，仍不治身亡；女大生的雙親接到噩耗趕到高雄，丁母在意外現場情緒激動崩潰，跪地哭泣，場面令人鼻酸，原來丁姓女大生才剛北上參加完外婆的出殯，剛返校就發生意外，丁母短時間內連續痛失兩名至親，更讓人不捨。

▲文藻女大生的母親撐著傘到意外現場，神情哀戚。（圖／民眾提供）

警方調查，發生事故的是22歲丁姓女子，今年6月大學才剛畢業，近日準備考取機車駕照，6日晚間她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借用機車練習駕駛，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進一旁的排水溝，經救護人員搶救上岸並送醫急救，丁女仍於7日凌晨宣告不治。

校方緊急連絡丁姓女大生住在新北的父母，兩人連夜南下處理後事，昨天下午到意外地點察看時，天空正好下著雨，顫抖撐著傘的兩人神情哀戚，仍無法接受愛女已經離開的消息。據了解，丁女6日才剛北上送完外婆出殯，沒想到，剛返高雄沒多久就意外自摔排水溝身亡。

▲警消將丁姓女大生救起，緊急送醫搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

丁女的媽媽透露，好不容易才把孩子拉拔到大學畢業，準備進入職場，沒想到竟然因為一場意外，天人永隔，而女兒平日乖巧懂事，日前外婆辭世，女兒還北上送外婆出殯，6日晚間8點多傳訊息給家人告知「到家了」，沒想到再接到女兒的消息竟然是死訊，一開始還以為是詐騙電話。

據指出，丁女媽媽才剛送走老母親，又遭逢女兒發生意外，在現場跪地掩面痛哭，場面令人鼻酸；丁姓女大生家屬質疑護欄做太低，導致丁女摔進排水溝身亡，要水利局負責，甚至不排除申請國賠。

水利局表示，對於悲劇發生深感遺憾，但休憩步道設置目的並非在供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一的高度，供行人步行時之防護。