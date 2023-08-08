女大生練騎車摔溝亡「爸媽擬提國賠」！千人驚問生死關鍵：選錯了

▲女大生練騎車失控摔進排水溝，送醫不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許力方／綜合報導

高雄文藻外語大學一名畢業生丁姓女子發生死亡車禍意外，她因在校外人行道上練騎機車失控，摔進排水溝不治，丁女父母重返現場，質疑護欄太低「女兒不能白白犧牲，將提國賠。」市府對此回應，現場有設置告示牌。消息引發大批網友留言反問，「人行步道可以騎車嗎？」

警方調查，22歲丁姓女子6月才剛大學畢業，近日準備考取機車駕照，她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借機車練習，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進排水溝，曾女目睹緊急報案，經搶救送醫仍宣告不治。

丁女父母得知噩耗後連夜南下，重返事發現場勘查，爸爸不滿質疑現場溝渠護欄鐵鍊高度僅20公分，且年久失修「女兒不能白白犧牲，將提國賠」。水利局則回應，依都市計畫劃分為園道，作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。對於悲劇發生深感遺憾，但休憩步道設置目的並非在供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一的高度，供行人步行時之防護。

死亡意外引發熱烈討論，上千網友分別在批踢踢、新聞底下留言，點出最危險的關鍵疑問：「人行道可以練機車嗎？」「不是應該去機車練習場嗎？」「人行道崎嶇不平，怎麼會在這練」、「明明空地有夠多」、「選錯地點」、「不會騎還找有大溝的地方練？」「新手騎地磚路，旁邊還大排」、「空地這麼多…為什選在那邊」、「不會騎車真的不要找河邊練車，太危險」。

不少網友哀悼感嘆說「誰沒第一次，誰沒犯過錯，只是她沒機會改正了，真遺憾」、「車壞了、好友死了，人財兩失」，也有人質疑「在不對的地方，做不對的事，得到不對的結果。國賠？」「原來人行道練車可以申請國賠」、「違法就不可能國賠…」