靜宜女大生為愛赴緬「家人已辦休學」　過了這時間恐被退學

▲靜宜女大生為愛赴緬，現傳出女大生想返台。據悉，女大生家人已經幫其辦理休學，女大生兩年內為辦理復學，將被退學。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

靜宜林姓女大生今年3月底為愛前往緬甸果敢園區，外界一度以為遭人蛇集團詐騙，但之後發現是女大生自願赴緬，引起關注，如今遭爆已當到小主管，稍早傳出女大生不打算返台，但反詐騙組織成員Sammy透露，「這女大生是想回來的。」據悉，女大生家人已經幫女大生辦理休學，但根據靜宜規定，休學期限最高二學年，休學逾期未復學者，經通知限期辦理復學或續休而未辦理者，女大生將被退學論處。

據悉，女大生目前人在果敢園區，且已經融入當地生活。當初女大生搭機前往倫敦，卻中途在曼谷跳機入境緬甸，家人一度以為遭人蛇集團拐騙，親友還上網貼文要求大家協尋，未料女大生竟是遠赴「千里尋愛」與網友相會。國際反詐騙組織動用關係苦勸女大生回台，但女大生當時表達不願回台，當時正值學期中，女大生未請假就出境，校方還溫馨喊話，希望林姓學生能儘速平安返台，學校將積極輔導協助完成學業；至於其他缺曠課等問題則依相關規定處理。

知情人士透露，女大生家人日前已協助辦理休學。根據靜宜校方規定，學生因故休學，得申請休學一學期、一學年，休學累計最多兩學年；休學已滿二學年，因重病或特殊事故無法準時復學，需再申請休學者，得專案申請核准後可再予延長一學年，休學期滿不復學者，視同已無就讀意願，應予退學。