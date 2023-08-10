文藻女大生練車墜溝亡！複驗發現「肺部積水」　父母忍悲要真相

▲文藻丁姓女大生在校外人行道練習騎機車卻墜溝身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

文藻外語大學一名剛畢業的丁姓女學生6日晚間在校外人行步道上練習騎機車，疑似操作不慎，連人帶車衝進排水溝，經救護人員救起送醫搶救後，仍不治身亡。檢方今（10）日複驗，法醫發現女大生肺部有積水，因此認為死因為溺水。

這起意外事故發生在6日晚間10點多，警消獲報，文藻外語大學圍牆外步道發生溺水案件，一名女子不慎掉進排水溝，立即派員到場處理，警方調查，發生事故的是一名22歲丁姓女子，今年6月大學才剛畢業，近日準備考取機車駕照，她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借用機車練習駕駛，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進排水溝。一旁的曾姓女友人緊急報案，經救護人員搶救上岸並送醫急救，但丁女仍宣告不治。

▲丁姓女子駕駛不慎，連人帶車摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

丁女家屬得知噩耗後連夜南下，神情哀傷的重返事發現場勘查，丁女父母不滿現場溝渠護欄鐵鍊高度僅20公分，且年久失修，痛訴「女兒不能白白犧牲，將提國賠」。

對於丁父質疑河邊護欄太低導致愛女摔下去，水利局表示，依都市計畫劃分為園道，目前規劃作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入，對於悲劇發生深感遺憾。

橋頭地檢署今日上午前往高雄市立殯儀館複驗丁女死因，檢察官和法醫發覺丁女肺部有積水，認為造成丁女死亡的主因是「溺死」。丁女的父母也有到場，未發一語在複驗後就離去。