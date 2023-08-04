板橋冷氣機砸死女大生　家屬申請被害補償金180萬

文／中央社

捷運新埔站附近日前發生大樓冷氣機墜落砸死黃姓女子。法務部指出，今天協助死者家屬申請犯罪被害人補償申請金，轄區新北地檢署8月底開會審議，預估黃家最高可獲180萬元。

新埔捷運站2號出口附近一棟大樓7月20日進行安裝冷氣機工程，施工單位安裝時疑未保持冷氣機牢穩，導致約30公斤重的冷氣機從大樓17樓處墜落，砸到正在等公車的黃女，緊急送醫後傷重不治。

▲黃女等公車時慘遭墜落的冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇攝）

刑事部分，當時負責現場施工的下游包商李姓男子，經檢察官複訊後依過失致死罪諭令新台幣3萬元交保並限制住居，全案偵辦中；至於相關勞檢行政調查，仍由新北市政府調查。

法務部指出，財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會於7月21訪視死者家屬，除給予家屬身心關懷與支持，也給予必要法律協助，今天協助家屬申請犯罪被害人補償申請金。

法務部表示，犯罪被害人權益保障法今年2月經總統公布修正，就犯罪被害補償金的制度從代位求償改為社會補助，並加速、簡化審議流程；三讀條文規定，遺屬補償金為新台幣180萬元，將由犯保協會新北分會審議後，由新北地檢署撥款，預估黃家最高可獲180萬元。

犯罪被害人補償制度是當被害事件發生後，常因加害人貧困、家境狀況不明或是不知去向，讓被害人得不到應有賠償，對被害人不公平。為維護社會公平正義及照顧弱勢被害人生活，催生犯罪被害補償金制度。