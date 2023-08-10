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女工陷愛情陷阱變車手　提供7帳戶「幫收43萬」成共犯...慘被逮

▲賴姓女子遭網路男利用不但提供帳號還淪為領款車手。（圖／桃園警分局提供）

▲賴姓女子遭網路男利用不但提供帳號還淪為領款車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

在桃園市工廠上班的32歲賴姓女子慘被網路假男友利用，在對方說要娶她的美夢下，不但提供7個帳戶供對方使用，還淪為領款車手，警方據報趕往勸阻，基於對男友信任，賴女還避重就輕不願配合，直到員警說明車手為共犯，且帳戶內己有2名匯款人報案，賴女當場傻眼，員警偵訊後將她逮捕並移送偵辦。

▲警方根據雙方通訊軟體對話揭穿騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲警方根據雙方通訊軟體對話揭穿愛情騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所昨日下午接獲轄區金融機構通報，表示民眾有異常提領的狀況，請員警到場協助處理。警員凌偉哲、周子傑、郭先豐及蔡佳儒立即趕往現場，經了解現場的賴姓女子在網路認識一名陳姓男子，對方經常噓寒問暖，雙方感情急遽升溫，甚至已論及婚嫁要娶她回家。

▲其帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙匯款。（圖／桃園警分局提供）

▲其帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙匯款。（圖／桃園警分局提供）

網路男友表示，因為經營國際貿易事業，有許多貨款需要處理，希望賴女幫忙提供帳戶做轉匯之用，賴女認為雙方已是男女朋友的關係，非常信任對方，便提供7家銀行帳戶，接收多筆不明來源的匯款共43萬元，昨日接獲「男友｣指示到某銀行先領取14萬元的「貨款｣，再到另一家銀行準備提領10萬元，行員察覺資金有異，隨即通報員警到場。

基於對男友的信任，賴女一開始對員警詢問避重就輕不願配合，經員警分析說明利害關係，勸告她可能已陷入詐騙陷阱成為車手，恐將面對司法追訴，賴女一驚才願意配合，提供手機通聯記錄，且其帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙匯款，賴女當場傻眼，員警依法將其逮捕移請偵辦，後續將持續向上溯源追查幕後詐騙嫌犯，將其一網打盡。

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