車手領錢被逮...求救隊友遭放生　對方冷回：我沒空！你等律師吧

▲葉姓車手（左）被查獲後向隊友求助慘遭放生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄葉姓男子（33歲）拿著多張提款卡在ATM前領錢，因為形跡可疑遭員警盤查，葉男情急之下趕緊打電話給詐騙集團同夥，沒想到對方直接回「我沒閒（空）啦，我叫律師過去，你等律師到吧」，直接將葉放生。

三民第一分局十全路派出所員警，7日下午2時許執行便衣巡邏勤務，發現葉男（33歲）手持多張提款卡，站在ATM提款機前提領現金，形跡可疑，於是表明身分上前盤查。

▲葉姓車手被查獲後向隊友求助遭放生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

葉男辯稱，日前透過友人介紹加入一家公司工作，工作內容單純就是「取領貨款」即可，葉男深信不疑，便持多張提款卡在ATM提款機前提領現金，卻不知這動作卻引起員警注意。

葉男堅稱他只是很單純幫忙公司領取貨款而已，並非詐騙車手，但員警直覺不單純，深入追查後，發現葉男卻連公司名稱、負責人姓名、公司業務性質，都不清楚，支支吾吾無法回應。

▲葉姓車手拿多張提款卡領錢被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警明確告知這是詐騙集團手法，葉男一聽越來越緊張，但仍深信領取貨款所為是合法行為，馬上打給疑似集團的「朋友」求救說「啊！不是單純大陸直播賣蒙包貨款嗎？」，「警察要帶我回去做筆錄，我第一次遇到這種情形，我害怕啊」。

沒想到，電話的另一頭豬隊友卻直接冷冷的說「我沒閒（空）啦，你就跟警察回去啦，我叫律師過去，你等律師到啦」。員警聽完後循循善誘苦勸說「警察會騙你嗎？還是你要相信你沒見過的人？」，葉男才驚覺自己遭詐騙集團利用，全案訊後依詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。