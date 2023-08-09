火山孝子抖內84萬求愛！直播主「照顧癱母」神隱　法官挺全討回

▲黃男誤信只要刷禮物就能跟直播主小奈在一起，大手筆砸了84萬4千後，卻換來兩頭空，告上法院討回辛苦錢，法官認同准了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者蔡怡萍／桃園報導

一名黃姓男子愛慕直播主小奈（化名），聽信了小奈說只要「抖內」告白禮物給她就可以交往，興高采烈地砸下19萬4千元儲值狂刷幫衝排名，甚至直接奉上65萬現金給小奈自行操作，但小奈隨即打出「媽媽癱瘓需要人照顧」的悲情牌，不再直播而且還刻意疏遠，黃男這才發現落入甜蜜陷阱被騙，提告追討合計84萬4千元。法院審後認為小奈確實利用黃男追求之心取財，判決應全數返還。

黃男心碎主張，他是在2021年9月間透過友人介紹認識小奈，從此對小奈萌生愛慕之心，小奈就藉機邀請他至直播平台看她直播，並說只要在她的直播中抖內價值台幣5000元的告白禮物，就能跟他交往。

黃男聽聞欣喜若狂，砸錢刷出禮物後，以為就與小奈成為男女朋友；同年11月時，小奈轉到另一直播平台，並告訴黃男由於想衝高排名，以獲得廠商業配工作或額外獎勵，撒嬌要他繼續儲值送禮，眼中全是粉紅泡泡的的黃男一口答應，接下來4個月間陸續豪擲19萬4千元，全部換成點數狂刷給小奈，後來甚至直接交付65萬元給小奈，要她自行操作運用。

黃男沒想到，此後小奈卻漸漸變得愛理不理、態度大轉變，2022年3月時，甚至直接說媽媽因癱瘓需要人照顧，決定停止直播，完全斷了與黃男的聯繫，黃男一片痴心遭受重大打擊後，終於明白一切只是他單方面的付出，氣憤告上法院，追討前後共花在小奈身上的84萬4千元。

法院審理時小奈完全未現身，也未提出任何聲明或抗辯，法官檢視了黃男與小奈的對話、與儲值紀錄後認為，小奈以交友當幌子、訴諸黃男對親密感情的渴望，使他誤信甜言蜜語而交付財物，在錢財得手後，突然藉故停止直播並疏遠黃男，情節確實有違常理，因此判小奈須全數償還黃男損失的84萬4千元，全案還可上訴。