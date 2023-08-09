騙到140萬元不夠「還要他再匯63萬」　台南警智逮25歲車手

記者林東良／台南報導

台南市警一分局東門派出所7月25日接獲一位老翁報案，稱他遭假投資群組詐騙140萬餘元，該假投資群組食髓知味，仍不斷慫恿66歲張姓男子投入資金63萬9000元，以利日後出金，警方將計就計，8日下午埋伏緝獲出面取款的25歲黃姓車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

▲台南市警一分局東門派出所埋伏緝獲出面取款的25歲黃姓車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東門所受理報案後，東門所所長陳宗鑫了解獲知，該假投資群組食髓知味，仍不斷慫恿張男繼續投入資金63萬9000元，以利日後出金，即立即成立專案小組進行調查，並與被害人保持聯繫，決定將計就計進行圍捕。

警方終在8日下午1時許，在崇德路某超商週邊埋伏守望，員警見詐騙車手完成取款後，隨即一擁而上，當場逮捕黃姓取款車手（87年次）1名，現場查扣手機、工作證、契約書、印章等相關證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方呼籲民眾於網路或臉書社群網頁上，看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。另近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。