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社會 社會焦點 保障人權

高中生揪2學弟進詐團「打工」　台中警今年狂抓87名少年車手

▲▼ 。（圖／）

▲台中市警方今年逮捕共87名未成年詐欺車手。（圖／警方提供）

記者許權毅／台中報導

青少年暑假打工要小心，別被詐騙集團盯上利用！台中市警局少年隊日前查獲3名車手，一名17歲少年藉由廟會場合，招攬同校的2名學弟加入詐團，由學長擔任「車手頭」，2名學弟前去領取受害者提供的包裹，違法行為遭警逮捕，後悔不已。警方指出，今年至6月截止查獲864名詐欺車手，有87名是未成年。

台中市警局少年隊指出，詐騙集團看準學生社會經驗不足，利用網路以優渥待遇、誇大不實的徵才廣告，吸引年輕人應徵，如果誤入陷阱，除了財損外，有可能因為擔任車手、取簿手而成為詐騙集團的幫兇，還會背上刑責，不可不慎。

警方表示，今年1月至6月共查獲詐欺車手864人，其中少年占87人(10.07％)，在87人中設籍本市少年58人(67％)，另居住在其他縣市卻在台中市從事詐欺車手遭逮的有29人(33％)。

另分析少年加入詐欺車手動機及管道，明知仍從事詐騙行為57人(66％)，被利用從事詐騙工作而不自知30人(34％)；以透過網路訊息加入詐欺車手占64％最大宗，其次為透過同學、朋友介紹加入詐欺車手占35％。

▲▼ 。（圖／）

少年隊隊長高嘉陽呼籲，未成年擔任詐欺車手，被害人可依據民法向詐欺車手的父母請求負連帶損害賠償責任。另少年事件處理法第84條也有相關處罰，法官可能會裁定少年的法定代理人或監護人必須接受8～50小時的親職教育輔導，如果沒完成，還會有6000至30000元的罰鍰。之前有案例係未成年詐騙車手僅分得1萬元，卻遭法院判決父母須連帶賠償被害人230萬元。

警方呼籲，千萬不要落入詐騙集團的陷阱，成為幫兇，找工作不成反而因此吃上官司，得不償失。另外父母及家長也應多注意孩子在外行為及交友狀況，避免淪為犯罪工具，警方將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，若發現可疑請撥打165反詐騙專線、110電話查證或洽詢「勞動部勞動力發展署」專線電話：0800777888。

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