刑警大隊長、東警分局長親訪金融機構　強化打詐聯防機制

▲刑事警察大隊長林書楷與台東分局分局長陳蔚文，拜訪轄內金融機構，召開聯阻防詐座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

全民打擊詐欺為當今政府重要政策，金融機構協助執法機關臨櫃機敏阻詐，強化關懷提問及防詐諮詢是打詐聯防機制重要一環，台東縣警察局刑事警察大隊長林書楷與台東分局分局長陳蔚文於日前親自拜訪轄內金融機構，召開聯阻防詐座談會。

本次聯阻防詐特別重視與各金融機構主管與第一線行員意見交流，分享臨櫃成功阻詐標竿學習案例，分析近期轄內常見詐騙集團誘導被害人臨櫃提領行為態樣提醒金融機構提高警覺。對於臨櫃提領巨額、神情異樣或反覆接聽電話等異狀，馬上關懷並即時聯繫警方到場協助了解是成功阻詐的關鍵。另會中也協調金融機構就提款機與周邊進行錄影設備更新及角度調整，強化提領人影像拍攝角度及車手提領往來動向畫面，藉以斬斷車手提領方便性達成有效查緝目標。

台東警分局分局長陳蔚文表示，政府通過打詐行動綱領1.5版，將推動更多的防詐措施，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向，由相關部會主動結合地方政府通力合作，運用公私部門與協力推動各項防詐作為。警方將持續與轄內金融機構保持密切聯繫與聯防機制，提升阻詐量能。