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大陸 大陸焦點 特派現場

陸萬達集團高級副總裁劉海波被公安帶走　多名高管涉貪遭調查

▲萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）

▲萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸500強企業之一的萬達集團高級副總裁劉海波今（8）日傳出遭公安機關帶走，具體原因不詳。此外，萬達集團還有多名高管及員工或涉貪被帶走調查。知情人士透露，劉海波一案或為萬達集團內部反腐行動所致，集團總裁王健林一貫作風便是對貪腐「零容忍」，採取高壓態勢。

▲大陸萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走。（圖／翻攝百度百科）

▲大陸萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走。（圖／翻攝百度百科）

《第一財經》報導，軍人出身的王健林，一直信奉從嚴治理之道，對佔小便宜、貪污腐敗、舞弊的容忍度為零，萬達集團的反腐力度在業內更是廣為人知。王健林曾表示，萬達建立了一支強大的審計隊伍，審計部就相當於萬達集團的紀委。

就在劉海波被帶走前，他還持續參與萬達集團活動公開露面。河南省委常委、洛陽市委書記江凌與赴洛考察的萬達集團董事長王健林在7月25日舉行工作會談，聽取龍門旅遊度假區改造方案彙報，劉海波也參加了此次會談。

劉海波最近一次公開露面則是在1日前往山西，陪同董事長王健林與大同市委副書記、市長張強舉行工作會談，就推動項目建設、拓展合作領域進行交流。

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

公開資訊顯示，劉海波畢業於北京航空航天大學，畢業後先在北京航空航天大學電子工程系擔任教師，1994年2月至2010年6月，曾擔任裕景興業（廈門）有限公司副總經理。直至2010年，劉海波加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。在此次被帶走前，劉海波一直分管萬達集團投資業務。

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