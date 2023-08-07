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大陸 大陸焦點 特派現場

陸掃貪抓賄瞄準中管幹部　50歲北京航空航天大學副校長任內落馬

▲北京航空航天大學黨委常委、副校長張廣涉嚴重違紀違法遭查。（圖／翻攝北青報）

▲北京航空航天大學黨委常委、副校長張廣涉嚴重違紀違法遭查。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國監委網站昨（6）日發出消息指，北京航空航天大學黨委常委、副校長張廣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。由於北京航空航天大學是大陸31所中管高校之一，張廣作為北航副校長，是一名由中共中央直接管理的中管幹部，他在任內被查落馬也引起外界格外關注。

《北京青年報》報導，中央紀委國家監委網站顯示，張廣是今年落馬的第31名中管幹部，也是今年第二個落馬的「70後」中管幹部。張廣還是今年首個被審查調查的來自中管高校的中管幹部。上一個中管高校中落馬的中管幹部是北京師範大學黨委原書記劉川生，她於2021年7月主動投案。

公開資訊顯示，張廣出生於1973年10月，黑龍江伊春人，研究生學歷，工學博士，2002年11月參加工作。歷任北京航空航天大學團委書記，繼續教育學院院長、教育集團總經理、資產經營有限公司黨委書記、飛行學院院長，資產經營有限公司董事長、總經理兼黨委書記，校黨委委員、校長助理等職務。

相較於大陸本科高校為「正廳級」單位，北京航空航天大學為大陸國內最頂尖的大學學府，高層領導由中共中央、國務院聯合任命，而非由部委或省級人民政府任命。因此這類大學又稱為「副部級大學」或「中管高校」，即中共中央委員直接管理的學校。

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