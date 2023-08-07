25歲貪警慘了！詐騙被害人報案竟再被剝一層皮　惡劣手法曝光

▲北市萬華分局前警員林佳豪（紅圈），佯稱可找駭客幫被害人追回遭詐款項，騙得46萬元。（資料照／翻攝畫面）

記者劉昌松／台北報導

北市萬華警分局康定所前警員林佳豪，因家中積欠2百多萬債務，得知有民眾欲詐騙集團被騙錢，竟佯稱認識駭客，有管道可幫忙討回款項，騙了3人共46萬元，另有1位民眾機警未上當，檢舉至萬華分局督察組，林員除遭記2大過免職外，7日在被台北地檢署依職務上詐取財物等罪提起公訴。

警方調查，25歲的林佳豪2018年特考班畢業後在保一總隊服務，後因「無毒校園」專案支援桃園龜山分局，當時向銀行、民間借貸公司借款2百多萬元，遭到強制扣薪處分，林姓警員表示，借款係因幫家人處理債務。

林員後來在統調時轉任北市萬華分局，分派至康定路派出所服勤2022年9月份受理周姓民眾報案遭詐騙，以LINE私下聯絡周姓民眾，佯稱認識駭客，可以幫忙向詐騙集團挖錢回來，並約周姓被害人在老松郵局前交付現金20萬元。

2022年10月間，林員再次透過LINE撥打電話向劉姓民眾佯稱，有非正式管道可以幫忙追回遭詐欺款項，但須預付訂金，藉此騙得20萬元；2023年4月，林員又趁受理像姓被害人報案遭詐的機會，佯稱先付保證金6萬元，就可拿回受騙款項。

總計林員向3名被害人詐得46萬元後，2023年4月間，林員再用魏姓同事的帳號登入165反詐騙系統，查到蔡姓被害人遭詐，佯稱可以透過駭客追討受騙款項，蔡姓民眾察覺有異，向警局督察室檢舉，全案才爆發。

檢察官認定林佳豪觸犯3次《貪污治罪條例》的利用職務上機會詐取財物罪既遂，以及1次未遂罪，同時觸犯《個人資料保護法》等罪，依法提起公訴，並請求法院宣告沒收犯罪所得。