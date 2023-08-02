快訊／卡努颱風逼近北台灣　野柳地質公園「全區預警性」封閉

▲新北市野柳地質公園「女王頭」。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
中央氣象局於1日20時30分發布「卡努」颱風海上颱風警報，並持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及東北角地區，宜蘭縣、基隆市及新北市已陸續公告警戒區域，浪高已達3至4米且有安全之虞，為了維護遊客安全，新北市萬里區野柳地質公園今（2日）宣布，全區暫時預警性封閉，待颱風警報解除後，開放購票入園參觀。
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▲新北市野柳地質公園「女王頭」。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
中央氣象局於1日20時30分發布「卡努」颱風海上颱風警報，並持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及東北角地區，宜蘭縣、基隆市及新北市已陸續公告警戒區域，浪高已達3至4米且有安全之虞，為了維護遊客安全，新北市萬里區野柳地質公園今（2日）宣布，全區暫時預警性封閉，待颱風警報解除後，開放購票入園參觀。
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