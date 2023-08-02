快訊／卡努颱風逼近北台灣　野柳地質公園「全區預警性」封閉

中央氣象局針對中度颱風「卡努」發布海、陸上颱風警報，陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭，明晨可能再納台北，預估基隆北海岸、東北角的風力有機會達到颱風假的標準。另在雨量方面，北台灣將會有豪雨或大雨發生，雖然不至於達到放假水準，但累積雨量也相當可觀。