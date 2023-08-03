▲卡努暴風圈接觸大台北地區，侯友宜籲提高警覺不可輕忽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市災害應變中心依據氣象局與新北市天氣團隊研判，卡努颱風今（3日）19時15分位於本市東北方約330公里海面，以時速8公里速度，逐漸轉向東北東，維持中度颱風強度，過去3小時略為減弱且中心有打轉的現象，預估晚間至4日清晨，暴風圈將短暫接觸東北角陸地，然後逐漸朝向東北東方向前進。入夜後，北海岸雨勢較為明顯，且有10到11級陣風，也會有長浪發生。

指揮官侯友宜市長於今（3日）18時主持第5次應變中心工作會報時表示，今天入夜後風雨會加劇，要求市府團隊與區公所全力以赴，持續強化預警監控。請水利局監看市轄河川水位，針對淡水河沿岸的八里、淡水暴潮情形，加強監控。指示農業局掌握漁船進港、船纜固定及漁工安置安全情形，注意路樹傾倒，支援區公所移除路樹勿影響交通，警察單位要配合交通疏導。

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受到卡努颱風持續影響，新北市大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間横移門、越堤道及堤外便道持續關閉，周五上班民眾及早因應改道。

另外，請工務局掌握台9線、台9甲及台2線等黃色警戒路段與道路管制及封路作業訊息，並隨時與公路總局保持聯繫。至於石門水庫已進行調節性洩洪，加上天文暴潮的水位上漲，請水利局掌握大漢溪水位，封閉相關的橫移門與越堤道路，鄰近道路持續開放紅黃線與校園開放停車，要求相關單位務必將相關訊息以社群媒體與多元管道發布，提醒用路人注意交通資訊。

侯友宜強調，雖然預估颱風暴風圈於4日清晨逐漸遠離，也會解除陸上颱風警報，但是3日入夜後到明天清晨，是颱風影響新北市最明顯的時間，請市民朋友減少外出，如有必要的勤務或工作，一定要維護自身安全。至有關橫移門關閉及越堤道封閉、開放道路紅黃線及鄰近學校停車、重要活動異動及氣象預警等各項防災資訊，請至「我的新北市」臉書粉專、「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」查詢，市府將隨時更新最新資訊。