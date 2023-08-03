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新北聯醫第二心導管室啟用　落實在地醫療守護民眾健康

▲新北聯醫第二心導管室啟用 落實在地醫療守護民眾健康。（圖／新北市立聯合醫院提供）

▲新北聯醫新啟用的第二心導管室，引進雙向心導管系統等最新設備。（圖／新北市立聯合醫院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北聯醫為因應日漸增加的心臟病患與提升急重症醫療品質，從2023年初著手擴建第二心導管室，於1日正式啟用，內附造價5000萬雙向心導管系統等最新設備，能大幅提升血管攝影之解像力，增加心血管診斷之正確性，建置更完善的心血管照護中心，將可增加三蘆地區服務急重症心臟病人的優質能量。

心導管室主任黃崇誠指出，第二心導管室採高規格開刀房等級設計，讓手術過程無菌與病人安全更加提升，新設置的雙向心導管系統，帶有兩個 12 英寸影像接收面板，能提供醫師最低的輻射劑量及最高的影像品質。並可將冠狀動脈路徑圖及即時X光影像同時疊合，隨著心臟跳動，做為治療病灶處的路徑參考，可減少術中顯影劑使用量，降低病患腎臟負擔。此外影像的高解析度，可精準導引導絲通過病灶處，增強支架影像的對比度，協助醫師在術中更精準判斷植入支架的位置。

▲新北聯醫第二心導管室啟用 落實在地醫療守護民眾健康。（圖／新北市立聯合醫院提供）

▲新北聯醫啟用第二心導管室，同時也強化心臟內科團隊陣容。

新北聯醫項正川院長指出，心血管疾病是國人歷年死亡率僅次於癌症的常見疾病，心肌梗塞或心臟病發作轉送到新北聯醫的人數逐年增加。新北聯醫心導管室服務量自2018年705人次，至2022年7月提供全時心導管介入手後服務後，己達到1200人次，服務量成長七成，顯見三蘆地區有更多急重症醫療的需求。

項正川表示，為達到「在地醫療」之目的，近年來持續招募優質之心血管醫護團隊外，也不斷提升各項硬體設備，期望能提升醫療品質，並顧及病人安全，並減少民眾轉診過程中可能遭遇的種種不便。

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