卡努侵台！視察基隆大武崙堵南抽水站　謝國樑籲市民落實防颱

記者郭世賢／基隆報導

卡努颱風正持續逼近台灣北部，基隆市長謝國樑今（3日）上午在工務處、消防局及區公所等單位陪同下，前往大武崙及堵南抽水站等地視察，聽取防颱整備工作報告，謝國樑呼籲民眾，面對颱風威脅時，務必落實防颱工作。

▲基隆市長謝國樑視察大武崙、堵南抽水站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，市府自2日晚上就一直關切大武崙溪、田寮河等河川的水位，大約在半夜12時左右，工務處回報田寮河水位高漲，愛四路等地傳出積水情形，在市府啟動抽水機後，積水情況已獲得大幅改善。

謝國樑指出，大武崙在6年前曾發生嚴重淹水情形，因此特別前來關心工務處設置大型移動式抽水機的整備工作，萬一有瞬間豪大雨，可以立即啟動抽水因應。隨後謝國樑走到鄰近的商家，了解防水閘門的設置情形，叮囑商家跟居民萬一大武崙溪水位上漲的話，要立即將閘門架好，避免不必要的損失。

工務處長陳耀川指出，市府今年向中央爭取1.5億元的大武崙溪整治經費，包括設置在中崙里的分流排水箱涵、中段溪底浚深1米左右，以及邊坡整治作業等，工程已經完成發包，預計2024年可以完成。

謝國樑隨後趕到堵南抽水站視察，聽取市府工務處委辦的專業廠商簡報，廠商代表指出，抽水機具平日都有定期維護，確保在需要時能夠發揮排洪防災的功能，一旦基隆河水位超過海拔9.5米，便立即啟動協助抽排水，確保區域內的居民生命財產安全。

▲謝國樑走到鄰近的商家，了解防水閘門的設置情形。