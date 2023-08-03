卡努來襲掀長浪！民眾岸邊第一排觀浪　危險畫面直擊

▲卡努颱風過境北台灣，民眾於八斗子岸邊觀浪。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

中度颱風「卡努」逼近，暴風圈將於今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，為防範風雨，北北基也宣布停班停課一天，不過，原須在家中作好防颱準備的颱風天，卻有民眾仍不畏風雨，赴海邊觀浪，《ETtoday新聞雲》記者也直擊許多人前往八斗子等海濱地區，海巡署仍呼籲民眾，防颱期間，切勿至海邊逗留及觀浪，避免發生危險。

受中颱卡努影響，北台灣風雨強勁，氣象局說明，今日越晚北台灣風雨會越明顯，另中南部因西南風影響，降雨可能更劇烈，山區還會出現大豪雨等級的雨勢；風力也會繼續增強，桃園以北九到十級強陣風，基隆北海岸有十一級強陣風。另今晚浪高更增，北部、東半部有四到五米浪高，基隆北海岸浪高可達六米以上，且沿海均可能出現長浪。

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▲海巡署提醒民眾，防颱期間切勿至海邊逗留。（圖／記者林敬旻攝）

不過，《ETtoday新聞雲》記者卻直擊在北北基宣布放颱風假的同時，不少民眾前往海濱地區「觀浪」，甚至拍照，浪花高漲湧上岸邊，畫面險象環生，目前也已遭警方勸導驅離。對此，海巡署北部分署呼籲民眾於防颱期間，切勿至海邊逗留及觀浪，避免發生危險。

海巡署北部分署說明，擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依「災害防救法」蒐證函送主管機關裁罰，可處5萬元以上25萬元以下罰緩，若有任何需要救助情事，請撥打「118」免費服務專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

▲▼民眾冒險觀浪遭警方勸離。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民眾不畏卡努颱風強風，前往海濱地區觀浪。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼卡努颱風強風掀起海岸邊巨浪。（圖／記者劉亮亨攝）