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颱風假搶購菜價漲　青江菜每公斤批發價91元「價格直逼豬肉」

颱風來襲民眾黃昏市場搶菜,有店家表示因為颱風明日就不開張了,雙和市場,傳統市場。（圖／記者謝婷婷攝）

▲颱風來襲，民眾搶買生鮮蔬果，帶動菜價漲幅，其中又以葉菜類漲幅最高。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱卡努逼近北台灣，大台北都會區消費者搶買生鮮蔬果，帶動菜價漲幅。台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價來到每公斤41.3元，比昨天貴了1.6元，其中又以葉菜類漲幅最高，尤其是青江菜每公斤批發價今天來到91元，漲幅高達36%，直逼豬肉價格，讓消費者直呼：「吃菜不如吃肉！」

據北農統計，今（3日）進貨量較昨日大幅減少，蔬菜交易量933公噸，比昨天少了127公噸；蔬菜每公斤平均批發價41.3元，比昨天的39.7元，略漲1.6元。

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北農分析，因今日進貨量較昨日大幅減少，加上卡努颱風將近，部份堤防外水門關閉影響，雖然拍賣中一直風雨不斷，但到貨量大幅減少，市場需求量大於供應量，承銷人預期心理造成搶購，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

北農表示，今日葉菜類進貨量大幅減少，導致價格上漲，包括小白菜、大白菜、青江菜、空心菜、大陸妹、地瓜葉、敏豆、甜椒、玉米、青蔥等菜類都全面上漲。其中青江菜品質最好（上價）的價格，從昨天的每公斤67元，一口氣漲到91元；小白菜也從昨天每公斤53元，今天漲至70元；青蔥從每公斤94元漲至120元。

▲▼颱風天民眾上菜市場買菜。（圖／記者謝盛帆攝）

▲颱風來襲，民眾上菜市場搶買生鮮蔬果。（圖／記者謝盛帆攝）

台北市信義區傳統市場業者說，今天葉菜類平均漲幅高達三到五成，尤其又以青江菜、小白菜、空心菜等漲最兇，高麗菜相對還好，擔心颱風速度緩慢，明天也受影響，預估葉菜類價格還會持續波動幾天。張姓家庭主婦說，平常3把50元的葉菜類，現在都要論斤秤，菜價直逼豬價，不如改吃肉比較划算。

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