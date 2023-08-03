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北市沒放颱風假百貨直擊！網灌爆高島屋粉專tag蔣萬安：你看啦

▲▼ 高島屋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市天母高島屋是擁全台首座百貨公司內的大型水族館，今颱風假仍照常營業。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

卡努颱風預計今深夜至明凌晨最靠近台灣，北北基和宜蘭也停班停課，北市百貨公司幾乎宣布停業一天，《東森新媒體ETtoday》直擊天母大葉高島屋不僅正常營業，更湧進許多民眾逛街，這也讓網友紛紛到高島屋臉書粉絲專頁留言「沒有良心的商場，罔顧員工生命安全」，更有人留言呼叫市長蔣萬安。

今上午8時前北部眾多百貨率先宣布停業，如台北101購物中心、SOGO忠孝館、新光三越信義新天地、新光三越天母店、A13信義遠百等。

《東森新媒體ETtoday》稍早前往士林區大葉高島屋，停車場不僅一位難求，到商場各樓層餐廳及地下美食街映入眼簾是滿滿的民眾正在低頭用餐，更有民眾在電梯聊天時說，「平常來都是老人家，難得見到平日有年輕人帶小孩來逛街。」

▲▼ 高島屋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高島屋12樓玩具反斗城，走廊上有許多小孩開心奔跑。（圖／記者黃宥寧攝）

高島屋反向操作營業，也讓許多網友到其臉書粉絲專頁留言說，「颱風天真的不要營業了，員工的安全也很重要」、「天母颱風天唯一不放颱風假的百貨公司」、「外面風雨越來越大了，請問一下葉季展（高島屋董事長）先生，你的員工不是人是嗎？」更有網友tag市長蔣萬安說「你看他們啦」。

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