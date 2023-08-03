他緊抓「卡努1點」！坐等連放2天颱風假　PTT炸鍋：桃園也跟上　

網搜小組／劉維榛報導

今（3）日北北基與宜蘭停班課，而一名網友直呼，早上醒來只有毛毛雨，認為「今天是放錯，但明天一定要放」，更坐等明天放颱風假。文章引發炸鍋討論，「無敵了，今天都放，明天怎可能不放」、「明天桃園記得跟上」。據悉，新北市府預計晚上8點公布是否放假；北市會依據氣象預測，有跟鄰近縣市保持聯繫。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）



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一名網友在PTT以「今天是放錯，但明天一定要放」為標題直呼，住在新北汐止的他，看完氣象報告後，發現明天才是颱風最靠近時刻，因此主張「明天一定要放，如果明天沒放，那才是不合理！」文末，原PO還喊話「大家準備放四天了沒？」

文章曝光後，網友則回應，「今天還沒過完欸大哥，說得那麼早」、「明明新聞都說今天下午最強，你們是文盲是不是」、「下午（暴雨）變大你要怎麼辦」、「今天哪有放錯？外面風超大好嗎」、「老闆可以不給你薪水，你也可以選放特休」。也有鄉民回報，「永和外面風超大」、「台北橋暴雨中」、「汐止風雨變大了啦」、「我也在汐止啊，就真的風大到窗戶一直叫」、「淡水風雨超大好嗎」。

其他一票網友查看「卡努今夜到明晨離台灣最近」的消息後，紛紛坐等明天颱風假，「我明天已經請特休了」、「明天特休直接休四天啊～爽」、「這劇本我上禮拜看過」、「明天桃園記得跟上」、「無敵了，今天都放，明天怎可能不放」、「中部人表示羨慕」、「放今天下午跟明天早上，是最好的」。

針對中度颱風「卡努」的最新預估，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今早卡努颱風大約是位於台北東北東方300多公里的海面上，緩慢朝西北西前進，預測今白天起至周五上半天，將是颱風離台灣最近的一天。

▲卡努越來越靠近台灣。（圖／翻攝digital-typhoon）



氣象局也強調，暴風圈將於今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，今大台北降雨範圍廣、時間也較長，尤其北海岸雨勢最猛，另各地風力也較為強勁。

至於明天風雨是否仍達颱風假標準？氣象局回應，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小，是一個交界點，須由地方政府判斷。

另針對北北基3縣市共同宣布停班課，目前台北市有無達到停班課標準？台北市市長蔣萬安表示，主要是依據氣象預測，且也一直有跟鄰近縣市保持聯繫。

蔣萬安也呼籲，會持續關心後續雨勢、風勢狀況，今早聽取報告後，再次請各局處準備好相關工作，另外也呼籲民眾，今天下午開始，包括雨量、風勢會逐漸增強，預測颱風影響台北市時間最劇烈時間，是傍晚開始一直到入夜，「還是呼籲民眾要特別小心、避免外出。」

新北市府部分，預計今日按慣例，將於晚間8時宣布4日是否停班停課。

▼明（4）日北北基是否繼續放颱風假，晚上有答案。（圖／記者李毓康攝）

