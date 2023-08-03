拆夥了？基北北桃決策颱風假破功　蔣萬安：據各縣市狀況做最後判斷

▲蔣萬安主持卡努颱風應變中心工作會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

卡努颱風來襲，先前在杜蘇芮颱風時就已說好，「基北北桃」共同決策颱風假與否，結果碰上今年第2個颱風卡努就破功，僅只有基北北3日放假、桃園正常上班課，引發民眾熱議，也造成桃園市長張善政被罵爆。針對未來是不是仍會4縣市同步？台北市長蔣萬安表示，最主要就是基北北桃4縣市即時聯繫，但也會根據各縣市狀況做最後判斷。

蔣萬安3日上午赴災害應變中心主持卡努颱風應變中心第2次會議，被問到基北北桃4縣市共同決策颱風假，結果第二次就破功，此機制未來會不會做檢討，是否還要持續4縣市同步？蔣萬安回應，「我們都會一起討論，最主要是基北北桃4縣市即時聯繫，大家保持密切溝通，共同討論交換意見，也參考各項數據，也會根據各縣市本身狀況做最後判斷跟宣布。」

至於2日被封「地表最帥市長」，對比張善政被罵爆，是否覺得此次決策對首長來說很困難，尤其是接下來要決定4日放不放颱風假，有無感受壓力很大？蔣萬安回應，就是大家一起討論，回歸對於氣象團隊的預測，針對相關風勢、雨量有無達標，以及考量共同生活圈的情況。

蔣萬安提及，「因為雙北太密切了，加上鄰近相關縣市通勤通學人口數近百萬。」這部分在綜合考量之下，再根據每個縣市狀況，例如新北有山區、鄰海，要考量的更多、層面更廣，「我想這部分還是維持鄰近縣市共同討論、即時聯繫。」