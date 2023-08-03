　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拆夥了？基北北桃決策颱風假破功　蔣萬安：據各縣市狀況做最後判斷

▲▼蔣萬安主持卡努颱風應變中心第二次工作會議。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安主持卡努颱風應變中心工作會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

卡努颱風來襲，先前在杜蘇芮颱風時就已說好，「基北北桃」共同決策颱風假與否，結果碰上今年第2個颱風卡努就破功，僅只有基北北3日放假、桃園正常上班課，引發民眾熱議，也造成桃園市長張善政被罵爆。針對未來是不是仍會4縣市同步？台北市長蔣萬安表示，最主要就是基北北桃4縣市即時聯繫，但也會根據各縣市狀況做最後判斷。

蔣萬安3日上午赴災害應變中心主持卡努颱風應變中心第2次會議，被問到基北北桃4縣市共同決策颱風假，結果第二次就破功，此機制未來會不會做檢討，是否還要持續4縣市同步？蔣萬安回應，「我們都會一起討論，最主要是基北北桃4縣市即時聯繫，大家保持密切溝通，共同討論交換意見，也參考各項數據，也會根據各縣市本身狀況做最後判斷跟宣布。」

至於2日被封「地表最帥市長」，對比張善政被罵爆，是否覺得此次決策對首長來說很困難，尤其是接下來要決定4日放不放颱風假，有無感受壓力很大？蔣萬安回應，就是大家一起討論，回歸對於氣象團隊的預測，針對相關風勢、雨量有無達標，以及考量共同生活圈的情況。

蔣萬安提及，「因為雙北太密切了，加上鄰近相關縣市通勤通學人口數近百萬。」這部分在綜合考量之下，再根據每個縣市狀況，例如新北有山區、鄰海，要考量的更多、層面更廣，「我想這部分還是維持鄰近縣市共同討論、即時聯繫。」

ET快訊
獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆曝：在等一個人
朱芯儀「化療18次驚人天價」首度說了：沒辦法賺那麼多
快訊／最新風雨預測！　大豪雨警戒區曝
颱風天直擊！KTV要排隊　賣場貨架全被掃空　
快訊／沒放假被灌爆臉書　張善政回應了
九鵬飛彈基地4弟兄燒燙傷！　送醫畫面曝光
LIVE／午後風雨加劇「中南部也炸雨彈」　氣象局最新說明
無照男開賓士載妹撞民宅！車主是知名直播主　整輛報廢了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

卡努颱風亂侯友宜競選節奏　立委便當會延期、傳訪吳敦義喊卡

快訊／九鵬基地4人30至80%燒燙傷　中科院曝意外肇因

前鎮漁港81億改建挨轟　陳其邁再開砲：高雄討海人那麼不值嗎？

桃園沒颱風假被罵爆！網「給機會」盼明天　張善政5個字回應了

蔡英文就職演說的複製貼上？　她批賴清德詐騙「介入三明治世代困境」

1票5百！國民黨南投議員涉賄選當選無效　落選頭張秀枝遞補

全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題

先暫時放在家！卡努來襲　北市3日停收垃圾、廚餘、回收物

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

卡努颱風亂侯友宜競選節奏　立委便當會延期、傳訪吳敦義喊卡

快訊／九鵬基地4人30至80%燒燙傷　中科院曝意外肇因

前鎮漁港81億改建挨轟　陳其邁再開砲：高雄討海人那麼不值嗎？

桃園沒颱風假被罵爆！網「給機會」盼明天　張善政5個字回應了

蔡英文就職演說的複製貼上？　她批賴清德詐騙「介入三明治世代困境」

1票5百！國民黨南投議員涉賄選當選無效　落選頭張秀枝遞補

全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題

先暫時放在家！卡努來襲　北市3日停收垃圾、廚餘、回收物

105.9萬起！第6代國產HONDA CR-V上市　接單量超過2300張

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY票選冠軍　8／4起美食展飄香

想吃+1！　超商「隱藏版聖代冰」全台2門市限定賣

快訊／選秀狀元才成空氣　攻城獅宣布「籃板魔人」周伯勳加盟

卡努發威！中部山區預估雨量上修600mm　全台停電破萬戶

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

明天續放颱風假？專家看最新預報「1句話給答案」

在縣議員服務處前放煙火+臉書留言恐嚇　屏東男遭收押

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

獒犬散步遇蟾蜍嚇軟腳　媽超強扛43KG巨汪上車

政治熱門新聞

桃園無颱風假　張善政發文1小時「1.4萬怒」

KTV包廂全訂滿？蔣萬安籲：別出門

快訊／基北北宣布：3日停班停課

蔡英文「簡體字」慰問北京雨災　陸網友大讚

「卡努」午後影響新北最劇　晚間8時宣布明是否停班課

桃園明是否放颱風假　張善政5個字回應了

若郭參選　柯：賴就可以開香檳了

網求想颱風假洗蔣萬安臉書：最帥的男人

蔣萬安：「我已宣布停班課」　市民再洗板

要等15分鐘！北捷調整各路線班距

快訊／桃園沒有颱風假！張善政臉書被灌爆

北市YouBike、共享機車3日0時起停運

跟張善政比誰較帥？蔣萬安乾笑5秒：都很帥

侯友宜對日本核廢水態度大轉彎　綠委：希望他不要回台灣又失去理智

更多熱門

相關新聞

颱風假放不放？他建議「錯放就補班課」

颱風假放不放？他建議「錯放就補班課」

隨著卡努來襲，北北基宜4縣市昨（2）晚宣布3日放颱風假，不過就有人質疑，昨晚8點時，明明4縣市的颱風風力跟雨量預測都不及放假標準。對此，精神科醫師沈政男分享自己的看法，認為要解決類似爭議，就是要採用補班、課制度，「錯放就在年底或明年補班補課，就不用每次要放不放，大家灌爆首長臉書。」

跟張善政比誰較帥？蔣萬安乾笑5秒：都很帥

跟張善政比誰較帥？蔣萬安乾笑5秒：都很帥

KTV包廂全訂滿？蔣萬安籲：別出門

KTV包廂全訂滿？蔣萬安籲：別出門

北部海巡勸離1589名遊客　勸導不聽恐罰25萬

北部海巡勸離1589名遊客　勸導不聽恐罰25萬

被雨吵醒！北北基人驚：放颱風假根本正確

被雨吵醒！北北基人驚：放颱風假根本正確

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安張善政基北北桃颱風假卡努

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

NONO交保憲哥要他道歉

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面