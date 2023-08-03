全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

日前中共軍演升高台海緊張情勢，更引發國際憂心台海恐「內海化」，法國總統馬克宏1日宣布「七年建軍法」完成立法，內容包括「捍衛台海自由航行權」、以維護該地區的和平與穩定，而法國也成為全球首個以立法保護台海自由航行權國家。民進黨立委羅致政表示，台海議題不只是亞洲、印太地區的議題，而是全球關注的焦點，台灣當然歡迎更多國家表達區域安全的關切。

對於相關立法，民進黨立委范雲指出，國際局勢、地緣政治都已改變，不能落入中共以戰爭威嚇、介入台灣總統大選的伎倆。她表示，法國的重要表態，是在提醒台灣人民必須堅定意志，做為一個獨立的民主國家，要捍衛區域的和平與穩定，同時也是在回應近期國際民主國家同盟的趨勢，當然這也是台灣外交工作的重要進展。

范雲指出，國際政治的改變，習近平只能去找他的好兄弟普丁討論，若不是俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲各國不會那麼快的與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等國家，形成一個國際民主國家的陣線。她認為，歐洲各國中，瑞士、德國、芬蘭的改變非常明顯，就連一向不太對台海議題發聲的法國，能將台灣納入具有約束力的法案當中，這真是一個非常重要的表態。

范雲指出，台灣新聞對於國際局勢往往報導得較少，以至於有些為中共代言的政治工作者，不斷拿台海的局勢來恐嚇台灣人，這邏輯很簡單，「如果你是習近平，當你發現世界重要國家都對台海局勢表達維持和平的決心時，你會傻到要踏入一個漩渦，讓共產黨內部反對勢力趁機崛起？」

民進黨立委羅致政則表示，越來越多國家把台海安全視為重要的國家利益，甚至是採取必要的反應及做法，顯見台海議題不只是亞洲、印太地區的議題，而是全球關注的焦點，包括法國在內，紛紛採取必要的作法，台灣當然歡迎更多國家表達區域安全的關切。