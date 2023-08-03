　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題了

▲▼法國總統,馬克宏,Emmanuel Macron,法國。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

日前中共軍演升高台海緊張情勢，更引發國際憂心台海恐「內海化」，法國總統馬克宏1日宣布「七年建軍法」完成立法，內容包括「捍衛台海自由航行權」、以維護該地區的和平與穩定，而法國也成為全球首個以立法保護台海自由航行權國家。民進黨立委羅致政表示，台海議題不只是亞洲、印太地區的議題，而是全球關注的焦點，台灣當然歡迎更多國家表達區域安全的關切。

對於相關立法，民進黨立委范雲指出，國際局勢、地緣政治都已改變，不能落入中共以戰爭威嚇、介入台灣總統大選的伎倆。她表示，法國的重要表態，是在提醒台灣人民必須堅定意志，做為一個獨立的民主國家，要捍衛區域的和平與穩定，同時也是在回應近期國際民主國家同盟的趨勢，當然這也是台灣外交工作的重要進展。

范雲指出，國際政治的改變，習近平只能去找他的好兄弟普丁討論，若不是俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲各國不會那麼快的與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等國家，形成一個國際民主國家的陣線。她認為，歐洲各國中，瑞士、德國、芬蘭的改變非常明顯，就連一向不太對台海議題發聲的法國，能將台灣納入具有約束力的法案當中，這真是一個非常重要的表態。

范雲指出，台灣新聞對於國際局勢往往報導得較少，以至於有些為中共代言的政治工作者，不斷拿台海的局勢來恐嚇台灣人，這邏輯很簡單，「如果你是習近平，當你發現世界重要國家都對台海局勢表達維持和平的決心時，你會傻到要踏入一個漩渦，讓共產黨內部反對勢力趁機崛起？」

民進黨立委羅致政則表示，越來越多國家把台海安全視為重要的國家利益，甚至是採取必要的反應及做法，顯見台海議題不只是亞洲、印太地區的議題，而是全球關注的焦點，包括法國在內，紛紛採取必要的作法，台灣當然歡迎更多國家表達區域安全的關切。

ET快訊
獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆曝：在等一個人
朱芯儀「化療18次驚人天價」首度說了：沒辦法賺那麼多
快訊／最新風雨預測！　大豪雨警戒區曝
颱風天直擊！KTV要排隊　賣場貨架全被掃空　
快訊／沒放假被灌爆臉書　張善政回應了
九鵬飛彈基地4弟兄燒燙傷！　送醫畫面曝光
LIVE／午後風雨加劇「中南部也炸雨彈」　氣象局最新說明
無照男開賓士載妹撞民宅！車主是知名直播主　整輛報廢了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

卡努颱風亂侯友宜競選節奏　立委便當會延期、傳訪吳敦義喊卡

快訊／九鵬基地4人30至80%燒燙傷　中科院曝意外肇因

前鎮漁港81億改建挨轟　陳其邁再開砲：高雄討海人那麼不值嗎？

桃園沒颱風假被罵爆！網「給機會」盼明天　張善政5個字回應了

蔡英文就職演說的複製貼上？　她批賴清德詐騙「介入三明治世代困境」

1票5百！國民黨南投議員涉賄選當選無效　落選頭張秀枝遞補

全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題

先暫時放在家！卡努來襲　北市3日停收垃圾、廚餘、回收物

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

卡努颱風亂侯友宜競選節奏　立委便當會延期、傳訪吳敦義喊卡

快訊／九鵬基地4人30至80%燒燙傷　中科院曝意外肇因

前鎮漁港81億改建挨轟　陳其邁再開砲：高雄討海人那麼不值嗎？

桃園沒颱風假被罵爆！網「給機會」盼明天　張善政5個字回應了

蔡英文就職演說的複製貼上？　她批賴清德詐騙「介入三明治世代困境」

1票5百！國民黨南投議員涉賄選當選無效　落選頭張秀枝遞補

全球首例！法國立法捍衛台海自由航行權　綠委：台海不僅是區域議題

先暫時放在家！卡努來襲　北市3日停收垃圾、廚餘、回收物

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY票選冠軍　8／4起美食展飄香

想吃+1！　超商「隱藏版聖代冰」全台2門市限定賣

快訊／選秀狀元才成空氣　攻城獅宣布「籃板魔人」周伯勳加盟

卡努發威！中部山區預估雨量上修600mm　全台停電破萬戶

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

明天續放颱風假？專家看最新預報「1句話給答案」

在縣議員服務處前放煙火+臉書留言恐嚇　屏東男遭收押

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

冒用屏東義消名義訂11台電視機　商家機警查證沒上當

灰鸚鵡自學「跨O小」罵奴才　發音標準...網笑：髒話學很快

政治熱門新聞

桃園無颱風假　張善政發文1小時「1.4萬怒」

KTV包廂全訂滿？蔣萬安籲：別出門

快訊／基北北宣布：3日停班停課

蔡英文「簡體字」慰問北京雨災　陸網友大讚

「卡努」午後影響新北最劇　晚間8時宣布明是否停班課

桃園明是否放颱風假　張善政5個字回應了

若郭參選　柯：賴就可以開香檳了

網求想颱風假洗蔣萬安臉書：最帥的男人

蔣萬安：「我已宣布停班課」　市民再洗板

要等15分鐘！北捷調整各路線班距

快訊／桃園沒有颱風假！張善政臉書被灌爆

北市YouBike、共享機車3日0時起停運

跟張善政比誰較帥？蔣萬安乾笑5秒：都很帥

侯友宜對日本核廢水態度大轉彎　綠委：希望他不要回台灣又失去理智

更多熱門

相關新聞

法駐台代表公孫孟將離任　吳釗燮頒贈獎章

法駐台代表公孫孟將離任　吳釗燮頒贈獎章

外交部長吳釗燮昨（2日）下午在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」予即將離任的法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave），表彰公孫孟主任駐台4年期間戮力推動雙方在多項領域的合作及交流。吳釗燮說，台法有維持印太區域自由、和平、穩定的共同利益與願景，感謝公孫孟積極促進台法交流。

裴洛西訪台1周年挺台嗆北京　外交部：誠摯感謝

裴洛西訪台1周年挺台嗆北京　外交部：誠摯感謝

颱風假辦護照怎麼辦？　8／4至原預約時段辦理

颱風假辦護照怎麼辦？　8／4至原預約時段辦理

公孫孟向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

公孫孟向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

秦日新疑傳「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

秦日新疑傳「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

關鍵字：

羅致政范雲馬克宏台海局勢法國馬克宏外交部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

NONO交保憲哥要他道歉

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面