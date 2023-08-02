藍駐美副代表疑傳「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

▲國民黨駐美副代表秦日新。（圖／花蓮縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德8月將出訪巴拉圭並過境美國，近期卻不斷傳出賴清德「爭取」過境華府消息，涉外高層人士透露，經向美方多方求證後，散布謠言者為國民黨駐美副代表秦日新（Victor Chin）。民進黨立委林楚茵2日批評，秦過去因偽造文書被判刑、又涉不倫戀遭彈劾，如今又在美國亂放消息，「侯友宜你要的外交是這種抹黑外交嗎？」

對傳出秦日新疑散播賴清德爭取過境華府消息，外交部次長俞大㵢答覆媒體提問表示，針對這個事情，他可以跟各位說明，這次副總統去巴拉圭，我方跟美方協調過境的過程，從一開始就沒有包括到華府或阿靈頓，「我可以跟各位證實，這是不確實的」。

而林楚茵也踢爆，秦日新爭議頗多，在2005年任駐紐西蘭代表期間，以公款採購紅酒，之後指示部屬偽造不實單據，捏造餐敘名義核銷，於2013年遭依偽造文書罪判刑。2011年任駐斐濟代表期間，又傳出妻女並未隨行赴任，卻仍申請眷屬補助費；後因與日本駐斐濟女外交官疑涉不倫戀，以公費宴請、買珍珠項鍊示愛，遭外交部停職，並遭監察院彈劾。

林楚茵指出，美國華府不斷有傳聞稱賴副總統正在爭取過境華府，經求證多名華府智庫人士，原來是國民黨駐美副代表秦日新在美國亂放消息，而秦日新黑歷史劣跡斑斑，「國民黨用人到底用什麼標準？」

林楚茵直言，外交不是個人或單一政黨的事，而是關乎國家整體的國際形象。國民黨放任秦日新這樣貪汙、瀆職、偽造文書、素行不良，還曾因不倫戀外交醜聞讓台灣蒙羞的人，在美國造謠不實消息詆毀國家元首、破壞台灣外交形象，請問結束訪日行程的侯友宜，你要的外交是這種抹黑外交嗎？侯友宜沒有外交能力也不要用奧步搞破壞。

對於相關指控，國民黨則駁斥相關說法，強調是有心人士刻意藉由匿名手法，企圖破壞國民黨對美關係，此等不良居心，當為熟悉外交工作與台美關係者洞察。

秦日新受訪時則反問，賴清德希望訪問華府是公開目標，有何機密可言？