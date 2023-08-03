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裴洛西訪台1周年發文挺台嗆北京「懦弱」　外交部：誠摯感謝

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在訪問台灣滿一周年之際發表聲明，強調在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣要站在一起，北京持續對台進犯是懦弱的，不應沈默處之。對此，外交部今（3日）發布新聞稿表示，外交部對裴洛西榮譽議長對台灣的長期支持表達誠摯感謝。

裴洛西在聲明中指出，「一年前，我們國會代表團抵達台灣，向全世界發出明確訊息：在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起」；她表示，「與台灣人民站在一起一如既往重要，因為我們的世界面臨在民主和獨裁之間做出嚴峻選擇。北京持續對台灣的進犯是懦弱的，不能以沉默處之」。

▼蔡英文總統2022年8月3日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

▲▼蔡英文總統111年8月3日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

對此，外交部表示，近年來美國各界及民主陣營各國友人持續以具體作為展現對台灣的支持與友誼，顯示捍衛台灣的民主自由，維持台海和平穩定，已是國際間的共同關切與共識。

外交部指出，作為國際社會負責任的成員，台灣承諾持續與國際夥伴攜手合作，共同捍衛民主、自由與人權等普世價值，以及以規則為基礎的國際秩序，以確保台海及印太區域的和平穩定現狀，促進全球經濟持續繁榮發展。

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