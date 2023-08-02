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公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

▲▼總統蔡英文接見法國在台協會主任公孫孟。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見法國在台協會主任公孫孟。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日接見「法國在台協會」主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave），他表示，他在台4年工作之所以充滿熱情，是因為和台灣各領域的合作，都有傑出的夥伴一起，駐台期間，台法之間的高層有許多合作，台灣具備多元性等許多優點，法國高層經常向他表示，能與台灣合作非常開心。

蔡英文表示，記得在2019年9月，公孫孟剛到台灣後的第一個上班日就來到總統府。當時是法國國民議會友台小組塞沙里尼（Jean-François Cesarini）主席率團來訪，讓她印象非常深刻。

蔡英文說，再過幾天，公孫孟即將離任，很捨不得，也非常感謝公孫孟，這些年來積極推動台灣和法國，在教育文化、人權、再生能源及經濟等各方面的交流，讓台法雙方在許多領域的合作更加緊密。她說，去年6月，在公孫孟的大力促成下，「台北法國學校」（LIFT）在台灣成立，帶動雙方在教育文化領域更多的交流。

蔡英文提到，國家人權委員會主委陳菊，去年率團訪問法國，並且和法國簽署「四方協議」。目前，法國所遴選的人權技術專家也已經進駐人權會，協助台灣共同落實重要的人權價值。

蔡英文指出，法國是台灣在歐盟第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額突破58億美元，經濟部長王美花也在今年6月率團訪問法國，「相信台灣和法國，在新創、半導體和再生能源等領域將持續深化合作」。

蔡英文指出，法國政府從去年開始，連續2年公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），法國馬克洪（Emmanuel Macron）總統和柯隆納（Catherine Colonna）外交部長，也多次強調維護台海和平穩定的重要性。

蔡英文說，今年4月，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，立法院副院長蔡其昌率團訪問法國也獲得正式接待。她表示，目前台法的關係與交流，有許多實質的成果，她要代表所有台灣人民，向公孫孟主任表達最誠摯的感謝。

▲▼總統蔡英文接見法國在台協會主任公孫孟。（圖／總統府提供）

公孫孟致詞時表示，今天他的心情十分激動，記得在4年前剛上任時，他就陪同法國國民議會友台小組塞沙里尼主席在這裡與總統會面。

公孫孟說，這4年過得非常快，期間有非常傑出的法協同仁來協助他的工作，不久之後，這個團隊也會更強化，因為他們非常重視與台灣的關係，希望推動雙邊關係的工作能更加有效率。

公孫孟指出，除了法協團隊之外，在台灣也有龐大的法國社群，且人數逐漸增加當中，這也幫助他更加了解台灣社會，並有助他在台灣的工作。他和法協團隊與法國在台社群，一起度過嚴峻的新冠肺炎疫情，他們常說，能在全世界最安全的地方是非常幸運的一件事。

公孫孟認為，他在台4年工作之所以充滿熱情，是因為和台灣各領域的合作，都有傑出的夥伴，駐台期間，他和台法之間的高層有許多合作，台灣具備多元性等許多優點，法國高層經常向他表示，能與台灣合作非常開心。

最後，公孫孟表示，離台之際他百感交集，因為台灣是他在亞洲第4個派駐的國家，只可惜天下無不散的宴席，但他也是帶著非常輕鬆愉快的心情回去，因為他知道，台法關係已經有所深化，相信接下來新任的駐台代表也會繼續加強推動兩國的雙邊關係。

▲▼總統蔡英文接見法國在台協會主任公孫孟。（圖／總統府提供）

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