朱立倫指侯友宜民調「超柯趕賴」　他點貓膩：主席應該拿諾貝爾獎

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（1日）透露，根據國民黨最新內參民調，侯已追上民眾黨總統參選人柯文哲，且與民進黨總統參選人賴清德差距非常小。民進黨立委林俊憲表示，賴清德每份民調都介於38%-42%之間，按照朱立倫的說法，那三位候選人民調都將近四成、表態率120%，堪稱世界民調的奇蹟，套句吳敦義的話，應該要拿諾貝爾奬！

對於朱立倫公布民調，林俊憲表示，許久未見的朱主席今天透露了國民黨內部的最新民調，雖然沒有詳細數字，但他說「侯追上柯與賴接近」，聽起來好像很振奮士氣，「但我掐指一算，不對啊？是不是哪裡搞錯了啊！」

林俊憲指出，既然他不公布，就依照朱主席的說法來還原民調。在賴柯侯三人中，賴在每一份民調幾乎都顯現出差不多的數字，依照表態率還原後，大致介於38%-42%之間，是三人中穩定度最高的一位，樣本比較多，因此以賴來當作標準推估。

林俊憲分析，而既然「侯追上柯，又很接近賴」那麼按照朱立倫的說法，就會得到三位民調都接近四成的候選人，相加起來將近120%！換句話說，國民黨的民調不僅沒有表態率過低的問題，反而出現「表態過度」，1個人投1.2票，堪稱世界民調的奇蹟，套句吳敦義的話，應該要拿諾貝爾奬！

林俊憲直言，朱主席好歹也是會計教授，照理來說統計也是他的必備專長才對，賴的數字有多份公開民調可以佐證，對照國民黨內部民調，不覺得離群值太離譜了嗎？換個角度想，如果國民黨內部看到的民調都是這種東西的話，那就可以解釋為何總是被壓著打了，連現實都認不清！