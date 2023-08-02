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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘若獨立參選　她分析：猶如把柯文哲的翅膀向下折

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，原喊出將支持被徵召的新北市長侯友宜，卻在藍營全代會後獨立參選的意圖越來越明顯，引來各界關注。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡分析，郭台銘若真參選，比較麻煩的是民眾黨的柯文哲，猶如把他的翅膀向下折。

吳靜怡說，柯文哲對上郭台銘，就如同戲子對上有金子的老子，當郭台銘力拚到第三時，柯文哲的把戲就難玩下去了。

吳靜怡指出，郭台銘的空軍很早就備援充足，團隊沒有所謂激進式的「側翼」和會「出征」的部隊，目標是明確的拱起氣勢和口碑，即便攻擊侯友宜的郭粉，大都是「熱愛中華民國、團結」的人設。

吳靜怡認為，當郭台銘組織不斷裂解國民黨原有的地方勢力時，對柯文哲才是真正的危機，因為郭台銘開始掌握了實質的陸軍，而且是從濁水溪以南開始。

吳靜怡說，柯文哲沒有郭台銘的堅實肌肉，更沒有郭台銘有設計牛肉套餐的能力，年輕、中間選民會導向更有經濟能力的「郭爸」。很多人以為侯友宜完蛋了，但其實比較麻煩的是柯文哲，畢竟，最無法接受擔任副總統位置的人就是柯文哲。

被視為「挺郭派」的國民黨彰化縣議長謝典林選在侯友宜出發訪日時退黨，被視為藍營選情一大警訊，侯友宜在日本東京受訪時指出，「我是尊重，但是也是令人遺憾」，候選人自己本身要自立自強、堅定步伐、充滿信心，不但要全力衝刺，也要贏得最後勝選。

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