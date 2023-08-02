賴清德與青年座談　罕見談家人：2子將從美國回台灣

▲賴清德昨天晚間出席「Under40青年座談會」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近期積極與青年團體互動，他昨（2日）晚間與醫師、工程師、科技業等年輕世代座談時，罕見公開談及家人的狀況，他表示，他兩個孩子都在美國讀書，學成之後會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，「台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來為家鄉盡一份心力」。

賴清德昨天晚間在民進黨立委林靜儀、醫師吳盈慧等人陪同下，出席「Under40青年座談會」，與多位30到40歲的醫生、工程師、科技業等跨領域的年輕世代夥伴舉行座談。

會中有青年詢問，身為兩個小孩的父親的賴清德，會怎麼選擇孩子在哪裡就業？如果現在有人的成長環境與賴清德相同，有沒有可能有更好的成就？賴清德透露，兩個孩子雖然在美國讀書，但學成之後都會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來為家鄉盡一份心力，也期許他們的表現能夠青出於藍、更勝自己。

賴清德也談到，會不會成功，其實跟自己信念有關，正向面對環境最重要，從小到大，他不曾因為家貧而自卑，而是一直相信，能透過持之以恆的努力來達到成功。他說，政府要擴大社會的投資，協助這些努力的人，國家的希望是建立在每一個人都有希望，不因個人身處環境背景不同，遭遇不同困難，環境不好的孩子，能夠靠著政府的幫助去追求夢想。

此外，針對旅外青年回台灣可能面臨無法找到合適工作、低薪等情況，賴清德回憶，他擔任行政院長時推動「優化新創事業環境」方案，要求國家發展委員會撥款項，針對早期新創給予幫助、修改行政命令，讓金控可以投資新創產業，並針對海外優秀人才發給就業金卡。他強調，「台灣未來的經濟奇蹟就是新創，與國際接軌」，未來將針對人才培養，透過創新創業，鼓勵年輕人投入創新市場，用創新驅動帶動經濟成長。

另針對三明治世代困境，青年如何在事業和家庭照顧間取得平衡，賴清德分別就育兒政策、老人照護面向提出說明，首先是推動「0到6歲國家一起養」政策，長照部分，也推出滿意度達94%的「長照2.0」方案，希望未來能打造一個免於長照困擾的照顧家園。

賴清德特別強調，總統蔡英文的施政成績有目共睹，針對居住正義議題，未來也將推出「囤房稅2.0」、「青年安心成家優惠貸款」等政策，致力打擊惡意炒房；另外社會住宅，包括興建的以及現在包租代管，還有租金補貼未來8年都會加碼，來滿足台灣租屋需求，落實居住正義，「三明治世代的困境，政府都有理解，未來政府更是會積極介入、妥善協助，讓照護上一代、養育下一代，不再是家庭自己的事，而是整個社會的事」。