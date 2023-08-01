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柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

▲▼柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對有媒體詢問前台北市長柯文哲臉書發文一事，行政院發言人林子倫1日表示，行政院與各部會已多次澄清前瞻建設相關議題，柯前市長執政8年不該對公共建設如此不熟悉，卻仍屢屢誤導大眾，令人遺憾。

林子倫表示，捷運軌道計畫相較一般工程，興建成本較高、影響較廣、工期較長，因此需要更嚴謹的規劃、審核及施作，確保工程設計規劃與財務計畫，歷任中央及地方政府所提計畫皆然，柯前市長在任8年，除非對市政不關心，否則不可能不了解。

林子倫說，以甫核定計畫的台北捷運環狀線東環段為例，事前須由地方政府進行都市發展規劃、綜合運輸規劃作業，並提出大眾運輸捷運系統整體路網評估計畫報告，再完成可行性研究及綜合規劃才能進入細部設計及動工階段，雖捷運東環段並未如柯前市長所承諾於2022年底動工，相信社會大眾也不會指稱柯前市長任內對於此建設的執行為零進度。

林子倫表示，行政院已多次重申，中央政府對於各縣市軌道建設計劃申請皆一視同仁，各建設實際執行需要地方密切配合。舉例說明，前瞻基礎建設計劃中央補助台北市四條捷運線共計752億，台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2千億，中央補助超過6千7百億，柯前市長任內曾每天搭乘大眾交通工具上班，應該最了解公共運輸以及軌道建設對於城市發展與生活便捷的重要性，不能因為台北捷運蓋得早，卻反對前瞻計畫對於其他縣市的軌道發展的協助，相關言論對於其他縣市國人並不公允，更也無視過去政府執政重北輕南的分配不均。

林子倫表示，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，日前柯前市長於臉書上使用執行率為計算標準，卻誤稱相關數據，國發會才對此發出澄清，無奈柯前市長卻反指稱國發會以執行率說明是轉移焦點，令人遺憾。希望柯前市長能停止對於外界的誤導，回歸理性討論，對於台灣各地建設與平衡區域發展才有實質助益。

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