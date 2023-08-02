蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對國民黨近日猛攻中央竟為了整修前鎮漁港竟用掉81億前瞻預算一事，前行政院長蘇貞昌反擊，「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。對此，國民黨立委參選人游淑慧指出，做不好、亂花錢，所有的一切做為都要可受公評，有網友找出物價比台灣高許多的歐洲漁港改造案，一處西班牙世界最大漁港，面積是前鎮漁港的160個大，但人家歐洲漁港造價也不過比前鎮漁港多23%，「價比價，就知道誰是凱子」。

游淑慧說，民進黨的任內讓台灣負債增加，如果台灣真如蘇貞昌所言是舉世滔滔幸福之地，年輕人就不會棄賴投柯。游淑慧表示，除了民進黨，誰覺得這7年幸福？民進黨拿了那麼多選票，回報台灣的就是拚命花鈔票，81億或許只是民進黨花的零頭，所以他不覺得多，但每一筆錢都該去追誰得標，價值跟價格。

對於爭議，高雄市長陳其邁1日晚間親自說明，前鎮漁港是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，「2019年我還在行政院服務時，當時高雄市長是韓國瑜市長。高雄區漁會、市府提出了一個10億的計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港遭遇的急迫性問題，還記得我當時去和蘇貞昌院長報告後，蘇院長說了一句『既然要做，就把他做好』。」

陳其邁指出，當年的10月30日，蘇貞昌前來視察前鎮漁港，認為不僅已核准三億元的多功能船員服務中心經費，更認為9.7億元的多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強內容，提出完整規劃，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力，所以要求農委會針對前鎮漁港進行整體改造計畫，才有大家現在看到的前鎮漁港改建計畫。這是中央、地方攜手合作，不分藍綠地全面性來做規劃，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市場，建設完備下水道系統、符合HACCP標準的漁貨中心丶船員休憩多功能中心。

陳其邁強調，蘇貞昌當時決定全面整建前鎮漁港時，高雄還是國民黨執政。他沒有因為政治立場而有所遲疑。區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣 。由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。