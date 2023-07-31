南投稅務出張所重開張　潮港城集團進駐讓歷史建築新生

▲福瑞堂云深茶館進駐稅務出張所開業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於南投市街區的歷史建築稅務出張所，已由潮港城餐飲集團旗下的「福瑞堂—云深茶館」進駐經營；南投縣長許淑華期望能藉此帶動地方發展，並串連鄰近的古蹟文化景點，成為文化資產活化的最佳典範。

開幕儀式於今天舉辦，許淑華與貴賓們一起揭牌，慶祝稅務出張所重新「開業」，縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、縣府文化局長林榮森、潮港城餐飲集團董事長謝瑞珉、福瑞堂董事長賈福瑞何總經理張冠群、明山別館董事長林錫侯和總經理林修誠等人亦出席；眾人在導覽人員的帶領介紹下參觀認識內部設施：1樓為「白宮雅集」的多功能藝文展覽廳及福瑞堂供應套餐點心，戶外則有開放式的空曠大草坪，2樓則是「云深茶館」的茶席空間、一間中式餐廳及西式的婚宴廣場。

許淑華致詞時表示，稅務出張所興建於1936年，是日治時期的官署建築，更是全台目前僅存的稅務出張所，縣府於2012年修復，並於2018年與溪頭明山森林會館完成ROT簽約、2020年2月正式委外經營，但因受疫情影響導致虧損停業；經重新媒合潮港城餐飲集團進駐，花費2個月重新定位修整後，以全新品牌正式對外經營，也賦予這棟歷史建築新生命。

賈福瑞表示，團隊於5月間進駐後，僅拆除稅務出張所原先多餘的裝飾，恢復這棟歷史建築的原貌，整棟建物採開放式多元化的經營策略，活動空間不受限，可隨消費者的需求做調整，很歡迎民眾前來參觀，或有客製化婚宴、攝影拍照、主題派對、開會或籌辦活動等需求者多加利用；館方也會以傳統奉茶精神，準備免費的茶和點心，邀請所有朋友的到訪。