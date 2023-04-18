重返龍鳳寶穴！大園福海宮反拆遷信眾　4／22舉辦170年祝壽慶典

▲反拆遷的重建委員會陳情要求原廟完整保存竹圍福海宮，尊重「歷史建築」的文化價值。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城重大建設已進入實質開發階段，位於大園區內竹圍里的百年老廟福海宮面臨拆遷，反拆遷的重建委員會陳建松等信眾18日表示，福海宮明明是歷史建築卻被當違章建築拆遷，陳情要求回歸文資法相關文化資產保存規定，原廟完整保存，尊重「歷史建築」的文化價值。

▲重返龍鳳寶穴！大園福海宮反拆遷信眾4/22辦理170年祝壽慶典。（圖／陳建松提供）

陳建松說：竹圍福海宮主神輔信王宮於每年農曆3月8日(今年國曆4月27日)過生日，反拆遷的重建委員會和善良虔誠信徒，不捨風水師指稱的「龍鳳寶穴」原廟址歷史建築被無端毀壞，神明蒙塵落難，依桃園大廟開漳聖王的指示，於本週六(4月22日)要在竹圍福海宮原廟埕，盛大辦理王公來台170年祝壽慶典。

陳建松表示，這不是最後一場告別竹圍的慶典，而是輔信王公宣示主權的行動開始，也是一場神明的公聽會，史無前例！當天會有傳統的道教法會科儀，也有天字號明華園歌仔戲公演，以及李天錄布袋戲的酬神謝戲。

另外，對於主張拆遷的管委會對外說原廟、原址保留，四周會填土築牆13米高，廟址將成「塌窩、凹地」，引發信徒恐慌。陳建松痛批，這純粹是人謀不臧，立委萬美玲2020年在立法院公聽會已經澄清了，沒有凹地的問題，純粹是假議題。

陳建松認為公道自在人心，人在做天在看，公義會遲到、但不會不到。這一生不求名利，人生後半場就為捍衛福海宮信仰，盡心盡力，勇往直前。反對福海宮拆遷的信徒呼籲政府，放過歷史建築的老廟成宗教園區，將福海宮原址保留全數捐給政府管理。

竹圍福海宮管委會表示，配合桃園航空城徵收案，該宮已於去(111年)3月1日，將宮內神明請遷到蘆竹區濱海路臨時紅壇安座，本月27日將於紅壇，舉行輔信王公聖誕千秋大典暨眾神過聖火儀式 。